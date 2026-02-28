Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial de Santa Fe dio batalla pero cayó ante Glorias Argentinas en sets corridos y jugará por el tercer lugar en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Se disputó la penúltima jornada de la Liga Nacional Femenina que organiza la FeVA. Glorias Argentinas de Buenos Aires y Tucumán de Gimnasia son los dos elencos que lograron en tierras mendocinas ser finalistas y conseguir el ascenso a la Liga Argentina Femenina 2027. El equipo porteño superó a Banco Provincial de Santa Fe en sets corridos , y Tucumán de Gimnasia doblegó a San Martín de Formosa por 3 a 1.

En las semifinales de la Liga Nacional Femenina que se disputa en la provincia de Mendoza, Banco Provincial de Santa Fe no pudo ante el muy duro Glorias Argentinas y cayó derrotado por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Jesica Loaiza y Victoria García. En el estadio Mauricio Tano Montarulli, el elenco del barrio porteño de Mataderos se impuso a las santafesinas con parciales de 25-23, 28-26 y 25-13.

Más allá que toda derrota duele, Banco Provincial hizo dos primeros sets muy buenos, jugando de igual a igual a un equipo muy duro, con muy buenas destrezas y que fue claro en los momentos decisivos. Las chicas de barrio Guadalupe venían de imponerse en cuartos de final a General San Martín Pacífico de Mendoza por 3 a 2 e hicieron un gran desgaste.

En el otro cotejo de semifinales, Tucumán de Gimnasia superó a San Martín de Formosa por 3 a 1 con parciales de 19-25, 25-23, 26-24 y 25-18. En consecuencia, la final la animarán este sábado 28, desde las 20, Tucumán de Gimnasia con Glorias Argentinas, y previamente, a las 18, por el tercer lugar se medirán San Martín de Formosa con Banco Provincial.

En las semifinales del 5° al 8° puesto, Unión de Santa Fe derrotó a Mendoza de Regatas por 3 a 1 con parciales de 25-21, 25-22, 18-25 y 29-27, mientras que General San Martín Pacífico de Mendoza doblegó a Universitario de Córdoba por 3 a 0. Ahora los cruces serán entre Unión de Santa Fe con Pacífico a las 16 por el quinto lugar y Regatas de Mendoza lo hará con Universitario de Córdoba por la séptima ubicación.