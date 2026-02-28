Uno Santa Fe | Ovación | Banco provincial

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial de Santa Fe dio batalla pero cayó ante Glorias Argentinas en sets corridos y jugará por el tercer lugar en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

28 de febrero 2026 · 11:59hs
Se disputó la penúltima jornada de la Liga Nacional Femenina que organiza la FeVA. Glorias Argentinas de Buenos Aires y Tucumán de Gimnasia son los dos elencos que lograron en tierras mendocinas ser finalistas y conseguir el ascenso a la Liga Argentina Femenina 2027. El equipo porteño superó a Banco Provincial de Santa Fe en sets corridos, y Tucumán de Gimnasia doblegó a San Martín de Formosa por 3 a 1.

En las semifinales de la Liga Nacional Femenina que se disputa en la provincia de Mendoza, Banco Provincial de Santa Fe no pudo ante el muy duro Glorias Argentinas y cayó derrotado por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Jesica Loaiza y Victoria García. En el estadio Mauricio Tano Montarulli, el elenco del barrio porteño de Mataderos se impuso a las santafesinas con parciales de 25-23, 28-26 y 25-13.

Más allá que toda derrota duele, Banco Provincial hizo dos primeros sets muy buenos, jugando de igual a igual a un equipo muy duro, con muy buenas destrezas y que fue claro en los momentos decisivos. Las chicas de barrio Guadalupe venían de imponerse en cuartos de final a General San Martín Pacífico de Mendoza por 3 a 2 e hicieron un gran desgaste.

En el otro cotejo de semifinales, Tucumán de Gimnasia superó a San Martín de Formosa por 3 a 1 con parciales de 19-25, 25-23, 26-24 y 25-18. En consecuencia, la final la animarán este sábado 28, desde las 20, Tucumán de Gimnasia con Glorias Argentinas, y previamente, a las 18, por el tercer lugar se medirán San Martín de Formosa con Banco Provincial.

En las semifinales del 5° al 8° puesto, Unión de Santa Fe derrotó a Mendoza de Regatas por 3 a 1 con parciales de 25-21, 25-22, 18-25 y 29-27, mientras que General San Martín Pacífico de Mendoza doblegó a Universitario de Córdoba por 3 a 0. Ahora los cruces serán entre Unión de Santa Fe con Pacífico a las 16 por el quinto lugar y Regatas de Mendoza lo hará con Universitario de Córdoba por la séptima ubicación.

