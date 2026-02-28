Instituto – Unión: el 4-0 que todavía pesa en el historial reciente

El 15 de agosto de 2025, Unión firmó una actuación contundente ante Instituto. Fue goleada, autoridad táctica y una noche que aún se recuerda en clave rojiblanca.

El recuerdo no es lejano ni necesita archivo. El 15 de agosto de 2025, Unión aplastó 4-0 a Instituto en Alta Córdoba, en una producción colectiva de alto vuelo que combinó eficacia, presión coordinada y contundencia en el área rival. Aquella noche, el equipo impuso condiciones desde el inicio y no dejó margen para la reacción.

El partido, correspondiente a la Liga Profesional, se rompió en apenas 25 minutos. Mauro Pittón abrió el marcador a los 8’, tras una llegada profunda por el carril central. Tres minutos más tarde, Marcelo Estigarribia amplió diferencias con una definición precisa, capitalizando una transición rápida.

Instituto aún no se acomodaba cuando Mauricio Martínez, a los 18’, volvió a golpear con un remate desde segunda línea que desarticuló el bloque defensivo local. El 3-0 parcial evidenciaba superioridad táctica y mental. Antes del cierre del primer tiempo, otra vez Pittón a los 33’ selló el 4-0 con una aparición oportuna en el área. La goleada ya era irremontable y el trámite, una demostración de control.

Embed

LEER MÁS: Unión cobró solo 46.000.000 de pesos por Balboa y presiona a Racing por el dinero de Nardoni

Autoridad y eficacia rojiblanca

Más allá de los nombres propios, aquella victoria se construyó desde la estructura. Unión mostró un equipo corto entre líneas, presión alta coordinada y una ocupación inteligente de los espacios. Fue un triunfo que reflejó convicción y lectura estratégica, además de contundencia en los metros finales.

En el Monumental de Alta Córdoba, el Tatengue firmó una de esas noches que quedan en la memoria colectiva. No solo por el resultado, sino por la forma. Una goleada que aún resuena cuando se repasa el historial reciente ante Instituto y que funciona como referencia cada vez que el calendario vuelve a cruzarlos.