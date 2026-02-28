Este sábado 28 de febrero a las 17.45, Boca Juniors recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera (Estadio Alberto J. Armando) por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que dirigirá Pablo Dóvalo, será transmitido en Argentina por TNT Sports Premium (Pack Fútbol) y podrá seguirse online mediante el mismo servicio o por aplicaciones de los cableoperadores.
Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera
El Xeneize recibe al Lobo mendocino por la fecha 8 del Apertura con la obligación de cortar la racha sin triunfos y reacomodarse en la Zona A.
Por Ovación
Boca llega con urgencia de puntos tras una racha sin victorias en el certamen local; la inestabilidad en generación de juego y la necesidad de volumen ofensivo son factores que Úbeda intentará corregir desde la táctica. Gimnasia de Mendoza, por su parte, busca aprovechar la transición y espacios en la espalda de laterales para contragolpear y cimentar su plan de permanencia en Primera.
Probables formaciones: Boca vs Gimnasia de Mendoza
Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.
Gimnasia: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.