Uno Santa Fe | Ovación | Boca Juniors

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

El Xeneize recibe al Lobo mendocino por la fecha 8 del Apertura con la obligación de cortar la racha sin triunfos y reacomodarse en la Zona A.

Ovación

Por Ovación

28 de febrero 2026 · 09:34hs
Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Este sábado 28 de febrero a las 17.45, Boca Juniors recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera (Estadio Alberto J. Armando) por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que dirigirá Pablo Dóvalo, será transmitido en Argentina por TNT Sports Premium (Pack Fútbol) y podrá seguirse online mediante el mismo servicio o por aplicaciones de los cableoperadores.

Boca llega con urgencia de puntos tras una racha sin victorias en el certamen local; la inestabilidad en generación de juego y la necesidad de volumen ofensivo son factores que Úbeda intentará corregir desde la táctica. Gimnasia de Mendoza, por su parte, busca aprovechar la transición y espacios en la espalda de laterales para contragolpear y cimentar su plan de permanencia en Primera.

Probables formaciones: Boca vs Gimnasia de Mendoza

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón o Tomás Belmonte; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Ubeda.

Gimnasia: Lautaro Petruchi; Franco Saavedra, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Boca Juniors Gimnasia de Mendoza Argentina Pablo Dóvalo
Noticias relacionadas
El santafesino Manuel Bernstein es el capitán de Capibaras XV que jugará con Cobras de Brasil.

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Villa Dora cayó ante Sonder de Rosario en sets corridos en condición de local.

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

argentina cayo ante uruguay y encendio las alarmas rumbo al mundial 2027

Argentina cayó ante Uruguay y encendió las alarmas rumbo al Mundial 2027

cerundolo aplasto a nava y avanza firme en santiago

Cerúndolo aplastó a Nava y avanza firme en Santiago

Lo último

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Último Momento
La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Ovación
Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos