Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

El Xeneize recibe al Lobo mendocino por la fecha 8 del Apertura con la obligación de cortar la racha sin triunfos y reacomodarse en la Zona A.

Este sábado 28 de febrero a las 17.45 , Boca Juniors recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera (Estadio Alberto J. Armando) por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 . El encuentro, que dirigirá Pablo Dóvalo, será transmitido en Argentina por TNT Sports Premium (Pack Fútbol) y podrá seguirse online mediante el mismo servicio o por aplicaciones de los cableoperadores.

Boca llega con urgencia de puntos tras una racha sin victorias en el certamen local; la inestabilidad en generación de juego y la necesidad de volumen ofensivo son factores que Úbeda intentará corregir desde la táctica. Gimnasia de Mendoza, por su parte, busca aprovechar la transición y espacios en la espalda de laterales para contragolpear y cimentar su plan de permanencia en Primera.