Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Por la 7° fecha de la Liga Argentina Femenina, un desconocido Villa Dora cayó frente a Sonder de Rosario en sets corridos en condición de local

Por Ovación

28 de febrero 2026 · 11:15hs
En la continuidad del séptimo weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA, fue una jornada victoriosa para Sonder de Rosario, Instituto de Córdoba, San Isidro de San Francisco y San Lorenzo. Sonder visitó a Villa Dora en Santa Fe, se impuso en sets corridos y continúa su camino de manera invicta. Instituto debió pelear de local frente a River Plata para imponerse en el tie break, y en San Francisco, San Isidro derrotó por 3 a 0 a Náutico de Rosario y será el próximo rival de las Doras en Santa Fe.

Un desconocido Villa Dora cayó ante Sonder de Rosario

Ante un gran marco de público, Villa Dora cayó frente a Sonder de Rosario por 3 a 0 bajo los arbitrajes de Emiliano Gasser y Maite Carelli. La derrota de la escuadra santafesina se produjo con parciales de 11-25, 15-25 y 21-25. La expectativa estaba dada en que se medían el puntero y el escolta, las rosarinas y las santafesinas. Pero la contundencia de las del sur provincial fue muy elocuente que sorprendió a propios y extraños.

Villa Dora comenzó ganando el primer set pero Sonder logró darlo vuelta y llegó a ponerse 14 a 7. A pesar del tiempo muerto pedido por el DT local, no hubo caso, Villa Dora estaba desconcentrado y no encontraba el rumbo. Las rosarinas eran claras dominadoras y sacaron una ventaja aún mayor. Las rosarinas se quedaron con el primer chico por 25 a 11.

En el segundo set, a las Doras no la salían nuevamente las cosas, y las rosarinas seguían sacando diferencias. Sonder defendió muy bien, y las anfitrionas no encontraron la forma de vulnerarlo. El entrenador local rotó mucho pero no encontró nunca el sexteto que pudiera recomponer las cosas. Un muy mal desempeño de las santafesinas puso rápidamente el 2 a 0 con un contundente 25 a 15.

En el tercer parcial hubo un comienzo esperanzador para Villa Dora, pero Sonder estaba en su noche, primero lo igualó 9 a 9, y después con mucha eficiencia se lo dio vuelta. De a poco, las rosarinas comenzaron a sacarse en el marcador y si bien fue el set más parejo, el mismo nunca corrió riesgo para la visita que terminaron ganando por 25 a 15 y se quedaron inobjetablemente con el partido.

Las Doras estuvieron lejos de una producción acorde a su capacidad pero ahora hay que dar rápidamente vuelta la página y ya pensar en lo que viene. Este domingo 1° de marzo, a partir de las 20, en el estadio Andrés Meynet, recibirá a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario bajo el arbitraje de Maite Carelli y María Angelina Turri.

El rival de las santafesinas en el segundo compromiso del séptimo weekend será Náutico Avellaneda de Rosario que viene de caer en la ciudad de San Francisco frente a San Isidro por 3 a 0 con parciales de 25-21, 25-17 y 25-17. El jueves por la noche, en Córdoba, Bell superó a River Plate por 3 a 0, y Ferro a Banco Provincia en sets corridos. Las principales posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder 28, Bell 24, Villa Dora, San Lorenzo 21, y Gimnasia y Esgrima de La Plata 21.

Villa Dora presentó la siguiente alineación: Julieta Ruelli, Karina Suligoy (capitán), Valentina Ruhl, Carla Foco, Eugenia Martínez, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Julia Paulii, Paloma Lopes, Catalina Turina y Abril Araya. DT: Eduardo Rodríguez.

Sonder lo hizo con: Irene Verasio (capitán), Martina Quinteros, Reibeth Artigas, Marian Ovalle, Valentina Bini, Antonela Cataldo, Agustina Luengas, Lucía Mezzo, Victoria Izaguirre, Micaela Gallo, Sofía Camila Aguilar, Constanza Galimberti y Valentina De la Fuente. DT: Luciano Verasio.

Villa Dora Liga Argentina Sonder
