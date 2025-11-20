Argentina confirmó sus jugadores para la serie de Copa Davis ante Alemania

Este jueves, Argentina enfrentará a Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis y el capitán Javier Frana confirmó a los protagonistas

De cara la disputa de los cuartos de final del Finals 8 de la Copa Davis 2025, la Selección argentina confirmó a sus jugadores titulares para la serie ante Alemania.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los partidos de singles serán disputados por Francisco Cerúndolo (mejor jugador argentino del mundo y 21° del ranking) y Tomás Etcheverry (60° y cuarto mejor argentino), quien se encargará del singles 2, mientras que el dobles será disputado por Horacio Zeballos y Andrés Molteni, 5° y 25°, los dos mejores jugadores nacionales por parejas.

La serie se disputará en Bolonia, Italia, en un horario no anterior a las 13 y, quien venza, deberá medirse al ganador en la serie entre España, que cuenta con la dura baja de Carlos Alcaraz (1°) y República Checa.

Con dos triunfos en lo que va de la Copa Davis, y el sueño vigente de repetir la hazaña de 2016 para volver a levantar la “Ensaladera”, el seleccionado argentino ya tiene todo determinado para enfrentarse a Alemania, por los cuartos de final del Finals 8.

Con la capitanía del exjugador Javier Frana, un hombre de gran temple, sabiduría y capaz de encontrar las palabras de motivación justas, según lo declarado por el propio Tomás Etcheverry, el combinado nacional será comandado por Francisco Cerúndolo, el mejor jugador argentino del ranking mundial.

Como protagonista del partido single 1, teniendo que medirse ante Alexander Zverev (3°), el partido de Cerúndolo será fundamental. Habiendo protagonizado un año con algunos altibajos, el jugador de 27 años tuvo, de todas formas, una buena temporada, siendo finalista del Argentina Open, jugando los cuartos de final de tres Masters 1000, incluyendo la semifinal del de Madrid.

A pesar de que su segundo semestre no tuvo los mejores resultados, el argentino se aferrará a su buen historial ante el mejor alemán del mundo: solo perdió uno de los cuatro partidos que disputo ante él, en un encuentro que tuvo que abandonar por lesión. De todas formas, nunca se enfrentaron en la superficie en la que deberán jugar mañana: pista dura y estadio techado.

Encarando el singles 2, en el que enfrentará a Jan-Lennard Struff (84°), Etcheverry tendrá un duelo complicado. El jugador platense no tuvo una gran temporada, aunque pudo encadenar algunos triunfos que lo ayudaron a maquillar la parte final del año.

Con Frana confiando en él principalmente por su experiencia en este tipo de duelos, “Retu” ganó dos de los tres partidos de Davis que jugó este año, ante el noruego Nicolai Budkov Kjaer y el neerlandés Jesper De Jong. Su historial ante Struff, que viene de ser campeón del Challenger de Lyon, está igualado tras dos partidos.

El equipo doblista argentino viene siendo intocable desde la llegada de Frana a la capitanía. A la jerarquía de Horacio Zeballos, exmejor jugador del mundo y vigente campeón del US Open, se le suma la experiencia y constancia de Andrés Molteni, semifinalista del Masters de Canadá, quienes deberán jugar ante la dupla compuesta por Kevin Krawietz y Tim Puetz, igualados en el undécimo puesto del ranking.

Como suplente, que solo podrá saltar a la cancha en caso de lesión, se encontrará el marplatense Francisco Comesaña (61°), quien debutó con el seleccionado argentino en la pasada convocatoria.tWh9MQ

En búsqueda de clasificar a la semifinal, Argentina viene de imponerse ante Noruega, por 3-2, y Países Bajos, por 3-1, mientras que los germanos derrotaron a Israel, por 3-1, y Japón, con un resultado final de 4-0.