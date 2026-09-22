El Gobierno nacional confirmó al nuevo funcionario, que tendrá como uno de los principales desafíos para el nuevo secretario será continuar con las auditorías de las pensiones por invalidez laboral.

Pablo Di Liscia fue designado como nuevo secretario de Discapacidad tras la salida de Vilches

El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad , luego de la salida de Alejandro Vilches , quien había presentado su renuncia al cargo por “razones estrictamente personales”.

La designación de Di Liscia fue confirmada este martes por el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones . El funcionario tendrá a su cargo la conducción del área y deberá continuar con algunos de los procesos que estaban en marcha durante la gestión de Vilches.

Di Liscia cuenta con experiencia en la administración pública. Entre 2017 y 2019 estuvo al frente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal.

También ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el de subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión.

Uno de los principales desafíos para el nuevo secretario será continuar con las auditorías de las pensiones por invalidez laboral, un proceso que el Gobierno lleva adelante para revisar la situación de los beneficiarios y detectar posibles irregularidades.

Además, deberá avanzar en la gestión de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y en la reorganización administrativa del organismo.

El cambio de autoridades se produce en un contexto de fuerte discusión política en torno al financiamiento de las políticas de discapacidad y a los recursos previstos para el sector en el proyecto de Presupuesto 2027.

La salida de Alejandro Vilches se conoció el lunes. El ahora exsecretario presentó su renuncia al ministro de Salud y señaló que la decisión respondía a motivos “estrictamente personales”.

Vilches había asumido la conducción del área en medio de la reestructuración de los organismos vinculados a las políticas de discapacidad impulsada por el Gobierno.

Con la llegada de Di Liscia, el Ejecutivo busca darle continuidad a la gestión y avanzar con las medidas de control y reorganización que ya estaban en marcha.