Escalada: cómo es el boulder, la disciplina que combina fuerza y estrategia

La argentina María Valentina Aguado contó cómo se vive una competencia en la que cada recorrido exige fuerza, técnica y capacidad para tomar decisiones.

El boulder es una de las tres modalidades de la escalada deportiva, junto con velocidad y dificultad. La competencia se desarrolla sobre muros de aproximadamente cinco metros, con colchonetas de seguridad, y plantea distintos problemas que los atletas deben resolver para sumar puntos.

“Se requiere mucha fuerza de dedos, mucha fuerza de brazos, pero también flexibilidad, estrategia y el poder resolver el problema y saber cómo resolverlo”, explicó María Valentina Aguado.

Escalada, cinco minutos frente al muro

Cada problema se resuelve en intervalos de cinco minutos de escalada y cinco de descanso. Durante ese tiempo, las competidoras pueden intentar distintas estrategias hasta encontrar la manera de completar el recorrido.

Pero la preparación comienza mucho antes. Las escaladoras permanecen en una zona de aislamiento desde dos horas antes de la competencia para no recibir información sobre los muros. “No podemos tener ningún tipo de información sobre lo que se va a presentar en los muros. Estamos aislados, sin comunicación”, aclaró Aguado.

Esa condición convierte al boulder en una prueba física, pero también mental. “Lo divertido del deporte es también tener tanto las capacidades físicas para resolver el problema como la capacidad mental y estratégica de descifrar cómo se resuelve el problema dentro de esos cinco minutos”, agregó.

Se juega con la cabeza

Además de la fuerza y la técnica, cada escaladora debe interpretar el recorrido y encontrar la mejor manera de avanzar por el muro. Los movimientos, los apoyos y la secuencia elegida forman parte de una estrategia que puede cambiar durante cada intento.

La posibilidad de resolver un mismo problema de distintas maneras convierte a la escalada en una disciplina en la que la toma de decisiones tiene un papel central.

Un público que sorprendió en los Suramericanos de Santa Fe

Más allá de la competencia, Aguado se encontró con una respuesta que no esperaba. La escalada todavía es una disciplina poco conocida para buena parte del público, pero las tribunas acompañaron durante toda la jornada.

“Me encontré con un público maravilloso que estuvo alentando desde el minuto cero durante toda la participación, así que muy contenta y agradecida por acercarse”, contó.

La argentina también destacó la infraestructura utilizada para la competencia y la posibilidad de que continúe funcionando después de los Juegos: “es una infraestructura de primer nivel mundial”.