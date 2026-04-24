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Rosario Central venció a Estudiantes (RC) y se metió en octavos de final

En condición de visitante y con una asistencia de Ángel Di María, Rosario Central superó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y jugará los playoffs

24 de abril 2026 · 21:38hs
Rosario Central ganó y se metió en octavos de final.

Rosario Central ganó y se metió en octavos de final.

Rosario Central se metió en los Playoffs. El Canalla se impuso por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, en condición de visitante por la fecha 16 y quedó como escolta de Independiente Rivadavia en la Zona B.

Rosario Central se metió en los octavos de final

Los goles del Canalla fueron convertidos por Enzo Copetti y Julián Fernández (asistencia de Ángel Di María), en tanto que para el equipo local descontó Mauro Valiente de tiro libre.

De esta manera, el elenco dirigido por Jorge Almirón se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura. Y en la próxima fecha jugará ante Tigre en el Gigante de Arroyito.

Por su parte, el conjunto cordobés sigue último en la Zona B, con 5 puntos, dos unidades menos que Aldosivi. El próximo fin de semana chocará con Instituto, en condición de local.

Embed - DI MARÍA ASISTIÓ Y EL CANALLA METIÓ UN TRIUNFAZO | Estudiantes RC 1-2 R. Central ! RESUMEN

Rosario Central Estudiantes de Río Cuarto octavos de final
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