Nicolás González, clave en el triunfo de Atlético de Madrid ante Real Sociedad

Atlético de Madrid derrotó 3-2 a Real Sociedad por la fecha 27 de La Liga, con una actuación determinante de Nicolás González

Atlético de Madrid derrotó este sábado 3-2 a Real Sociedad por la fecha 27 de La Liga, con una actuación determinante de Nicolás González , que ingresó en el segundo tiempo y marcó los dos goles que le dieron la victoria al conjunto dirigido por Diego Simeone.

El equipo madrileño había arrancado mejor y se puso en ventaja rápidamente por intermedio de Alexander Sorloth, a los 5 minutos de la primera etapa. Sin embargo, la visita respondió enseguida y Carlos Soler estampó el 1-1 a los 9, en un primer tiempo parejo y de mucha intensidad.

En el complemento, el Cholo movió el banco y encontró la solución en sus variantes. A los 7 minutos ingresaron Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Nicolás González, y poco después el ex Juventus empezó a inclinar la balanza: a los 21 del segundo tiempo firmó el 2-1 para el Atlético. La alegría duró poco, porque Mikel Oyarzabal igualó de inmediato para la Real Sociedad.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, volvió a aparecer Nicolás González, que a los 35 minutos del segundo tiempo marcó su segundo tanto personal y selló el 3-2 definitivo para desatar el festejo en el estadio Metropolitano. El argentino, que había comenzado entre los suplentes, terminó siendo la gran figura de la tarde.

En cuanto a la presencia argentina, en el Atlético fueron titulares Nahuel Molina, Thiago Almada y Giuliano Simeone, mientras que Nicolás González y Julián Álvarez ingresaron en la segunda mitad. González reemplazó justamente a Almada, mientras que Julián entró por Giuliano.

El triunfo le permitió al conjunto rojiblanco quedarse con tres puntos importantes en una jornada exigente, en la que volvió a mostrar el peso de sus futbolistas argentinos en los momentos decisivos.

El resumen de Atlético de Madrid y Real Sociedad