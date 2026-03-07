Atlético de Madrid derrotó este sábado 3-2 a Real Sociedad por la fecha 27 de La Liga, con una actuación determinante de Nicolás González, que ingresó en el segundo tiempo y marcó los dos goles que le dieron la victoria al conjunto dirigido por Diego Simeone.
Nicolás González, clave en el triunfo de Atlético de Madrid ante Real Sociedad
El equipo madrileño había arrancado mejor y se puso en ventaja rápidamente por intermedio de Alexander Sorloth, a los 5 minutos de la primera etapa. Sin embargo, la visita respondió enseguida y Carlos Soler estampó el 1-1 a los 9, en un primer tiempo parejo y de mucha intensidad.
En el complemento, el Cholo movió el banco y encontró la solución en sus variantes. A los 7 minutos ingresaron Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Nicolás González, y poco después el ex Juventus empezó a inclinar la balanza: a los 21 del segundo tiempo firmó el 2-1 para el Atlético. La alegría duró poco, porque Mikel Oyarzabal igualó de inmediato para la Real Sociedad.
Cuando el partido parecía encaminarse al empate, volvió a aparecer Nicolás González, que a los 35 minutos del segundo tiempo marcó su segundo tanto personal y selló el 3-2 definitivo para desatar el festejo en el estadio Metropolitano. El argentino, que había comenzado entre los suplentes, terminó siendo la gran figura de la tarde.
En cuanto a la presencia argentina, en el Atlético fueron titulares Nahuel Molina, Thiago Almada y Giuliano Simeone, mientras que Nicolás González y Julián Álvarez ingresaron en la segunda mitad. González reemplazó justamente a Almada, mientras que Julián entró por Giuliano.
El triunfo le permitió al conjunto rojiblanco quedarse con tres puntos importantes en una jornada exigente, en la que volvió a mostrar el peso de sus futbolistas argentinos en los momentos decisivos.
