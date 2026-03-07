Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Nicolás González, clave en el triunfo de Atlético de Madrid ante Real Sociedad

Atlético de Madrid derrotó 3-2 a Real Sociedad por la fecha 27 de La Liga, con una actuación determinante de Nicolás González

7 de marzo 2026 · 18:04hs
Nicolás González, clave en el triunfo de Atlético de Madrid ante Real Sociedad

Atlético de Madrid derrotó este sábado 3-2 a Real Sociedad por la fecha 27 de La Liga, con una actuación determinante de Nicolás González, que ingresó en el segundo tiempo y marcó los dos goles que le dieron la victoria al conjunto dirigido por Diego Simeone.

El equipo madrileño había arrancado mejor y se puso en ventaja rápidamente por intermedio de Alexander Sorloth, a los 5 minutos de la primera etapa. Sin embargo, la visita respondió enseguida y Carlos Soler estampó el 1-1 a los 9, en un primer tiempo parejo y de mucha intensidad.

En el complemento, el Cholo movió el banco y encontró la solución en sus variantes. A los 7 minutos ingresaron Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Nicolás González, y poco después el ex Juventus empezó a inclinar la balanza: a los 21 del segundo tiempo firmó el 2-1 para el Atlético. La alegría duró poco, porque Mikel Oyarzabal igualó de inmediato para la Real Sociedad.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, volvió a aparecer Nicolás González, que a los 35 minutos del segundo tiempo marcó su segundo tanto personal y selló el 3-2 definitivo para desatar el festejo en el estadio Metropolitano. El argentino, que había comenzado entre los suplentes, terminó siendo la gran figura de la tarde.

En cuanto a la presencia argentina, en el Atlético fueron titulares Nahuel Molina, Thiago Almada y Giuliano Simeone, mientras que Nicolás González y Julián Álvarez ingresaron en la segunda mitad. González reemplazó justamente a Almada, mientras que Julián entró por Giuliano.

El triunfo le permitió al conjunto rojiblanco quedarse con tres puntos importantes en una jornada exigente, en la que volvió a mostrar el peso de sus futbolistas argentinos en los momentos decisivos.

El resumen de Atlético de Madrid y Real Sociedad

Embed - NICO GONZÁLEZ FIRMÓ UN DOBLETE PARA EL TRIUNFO COLCHONERO | Atl. Madrid 3-2 Real Sociedad | RESUMEN

Atlético de Madrid Real Sociedad Nicolás González
Noticias relacionadas
Italia, dirigida por el exPuma Gonzalo Quesada, le ganó por 23 a 18 a La Rosa en Roma.

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Los Pumas pierden a Rubiolo por varios meses: sufrió una rotura de ligamentos.

Pedro Rubiolo sufrió una grave lesión y estará varios meses afuera

tras su paso fallido por colon, facundo sanchez jugara en libertad de san jeronimo norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

argentina estrenara camiseta en la finalissima y genera preocupacion de cara al partido

Argentina estrenará camiseta en la Finalissima y genera preocupación de cara al partido

Lo último

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Último Momento
Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Juventus goleó a Pisa y sueña con la clasificación a la Champions League

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Italia dio el batacazo al vencer a Inglaterra en el Seis Naciones

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Pánico en La Rioja y Córdoba: se registró un sismo de 5 grados de intensidad

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Ovación
Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Con tres jugadores de Colón, la Selección Sub 17 de Ascenso vuelve a entrenar en Ezeiza

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Tras su paso fallido por Colón, Facundo Sánchez jugará en Libertad de San Jerónimo Norte

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Dylan Greco firmó su primer contrato profesional en Unión

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Se viene la puesta en marcha de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Policiales
Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

San Javier: múltiples allanamientos dejaron 15 vendedores de droga aprehendidos y estupefacientes secuestrados

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe