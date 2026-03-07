Pedro Rubiolo sufrió una grave lesión y estará varios meses afuera

El segunda línea de Los Pumas, el rafaelino Pedro Rubiolo, fue operado tras romperse el ligamento cruzado anterior y no podrá jugar el resto de la temporada

Una mala noticia sacude al rugby argentino. Pedro Rubiolo , segunda línea de Los Pumas , sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y estará varios meses fuera de las canchas, por lo que se perderá lo que resta de la temporada en Europa .

El forward argentino, que actualmente juega en Bristol , fue operado con éxito y ya comenzó su proceso de recuperación. La propia institución inglesa confirmó la intervención y el plan de rehabilitación del jugador.

El rafaelino Pedro Rubiolo, segunda línea de Los Pumas, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y estará alejado de las canchas durante un período prolongado.

El forward, que se desempeña en Bristol Bears, fue sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa y ya comenzó el proceso de rehabilitación. Desde el club inglés informaron que el objetivo es que el jugador pueda regresar recién para la pretemporada 2026/27.

La lesión de ligamentos lleva un mínimo de seis y siete meses de recuperación, por lo que el argentino no estará disponible para el inicio del calendario internacional de mitad de año.

De modo que Rubiolo difícilmente pueda estar en el comienzo del Nations Championship, previsto para julio, y su presencia en los compromisos posteriores dependerá de cómo evolucione el proceso de rehabilitación. Durante la actual temporada europea, el segunda línea había sumado 12 apariciones con Bristol, repartidas entre la Premiership Rugby y la European Rugby Champions Cup.

El Bristol de Inglaterra, donde actualmente juega el jugador formado en el CRAR de Rafaela, entidad afiliada a la Unión Santafesina de Rugby, explicó en un comunicado que "el argentino tiene como objetivo regresar para la pretemporada 2026/27".