Triunfo del equipo titular de Unión en el amistoso frente a Rosario Central La formación titular del Tate venció 3-2 a Rosario Central con goles de Misael Aguirre, Julián Palacios y Mauro Luna Diale Por Ovación 15 de julio 2026 · 12:40hs

Prensa Unión

Este miércoles, Unión afrontó el último partido amistoso de pretemporada, antes de lo que será el debut en el Torneo Clausura visitando a Platense el viernes 24.

Triunfo de Unión ante Rosario Central En el Gigante de Arroyito, el Tate jugó ante Rosario Central y fue victoria del elenco rojiblanco por 3-2 con goles de Misael Aguirre, Julián Palacios y Mauro Luna Diale.

La formación rojiblanca fue la siguiente: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala, Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Mauro Luna Diale; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. Al término del mencionado encuentro, jugaban las formaciones alternativas de Unión y Rosario Central y posteriormente la delegación tatengue emprendía el regreso hacia Santa Fe.