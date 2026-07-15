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Pullaro: "Messi representa un liderazgo sano que es lo que Argentina necesita para salir adelante"

El gobernador de Santa Fe enalteció la figura del capitán de la Selección, de quien no solo destacó su valor deportivo sino su costado humano. “Es bueno en todos los ámbitos de su vida”, consideró.

15 de julio 2026 · 11:31hs
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Pullaro: Messi representa un liderazgo sano que es lo que Argentina necesita para salir adelante

Pullaro: "Messi representa un liderazgo sano que es lo que Argentina necesita para salir adelante"

El gobernador Maximiliano Pullaro resaltó y elogió a Lionel Messi a quien definió como el mejor jugador de futbol del mundo pero sobre todo, ensalzó su personalidad y su forma de vida. A horas de que la selección que capitanea el rosarino buscará dar otro paso en la Copa del Mundo reviviendo uno de los grandes clásicos de todos los tiempos frente al combinado inglés, resumió: “Para mí Messi representa todo lo que está bien”.

En declaraciones que Roberto Caferra pasó en su programa Radiópolis (Radio 2), el jefe de Gobierno provincial expresó: "Messi representa los mejores valores que debería tener una sociedad porque representa la humildad, fundamentalmente, y un liderazgo sano que es lo que se necesita hoy para que Argentina pueda salir adelante”, sostuvo.

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"Buena persona y noble"

“Lamentablemente, durante mucho tiempo hemos tenido grandes deportistas o grandes líderes que han sido liderazgos tóxicos que le han hecho mucho daño que no han servido como ejemplo, o liderazgos autoritarios y lo que tiene Messi es que es una persona buena y noble”, continuó.

En ese sentido, advirtió que Messi “no solo es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, es una persona buena. Lo ha demostrado no solo en la cancha, es bueno en todos los ámbitos de su vida”. Y precisó para justificar su observación: “Tiene una familia que cuida y se preocupa por los demás. Es decente y humilde, es un tipo dedicado y que se esfuerza. Es un tipo que vive con pasión, es competitivo pero positivo”.

Por último, aseguró que el rosarino “saca lo mejor de él, pero fundamentalmente saca lo mejor de los demás y es lo que necesitamos para la República Argentina”.

Pullaro Messi Argentina persona
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