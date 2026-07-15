Argentina reaccionó, venció a Canadá en un partidazo y dio un paso clave en la VNL

El seleccionado de Fabián Muraco remontó un 0-2, se impuso por 3-2 en el inicio del tercer weekend de la Volleyball Nations League y tomó aire en la lucha por mantener la categoría. Manuel Armoa fue determinante desde su ingreso.

La Selección Argentina masculina de vóley mostró carácter cuando más lo necesitaba. Después de un comienzo lleno de imprecisiones y de quedar dos sets abajo, el equipo dirigido por Fabián Muraco reaccionó de manera espectacular para vencer a Canadá por 3-2, en un triunfo que puede resultar determinante tanto en la pelea por la permanencia como para mantener vivas las aspiraciones de avanzar en la Volleyball Nations League.

Los parciales fueron 24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17 , en un encuentro que tuvo un cambio radical a partir del tercer set y que encontró en Manuel Armoa al gran revulsivo de la noche.

De un arranque preocupante a una remontada inolvidable

El inicio del partido fue todo cuesta arriba para Argentina. Canadá aprovechó los errores del conjunto nacional, dominó desde el bloqueo y tomó rápidamente el control del juego.

En el primer parcial, el equipo argentino logró recuperarse y llegó a disponer de dos pelotas para cerrar el set, pero no supo aprovecharlas y terminó cediendo por 26-24.

El segundo capítulo fue todavía más complicado. Los canadienses llegaron a sacar una amplia diferencia y Muraco movió el banco en busca de respuestas. Los ingresos de Manuel Armoa, Ian Martínez, Matías Giraudo y Germán Gómez cambiaron la energía del equipo, aunque no alcanzó para evitar el 25-22 y el 2-0 en contra.

Armoa cambió el partido y Vicentín fue el máximo anotador

Cuando parecía que la historia estaba definida, Argentina encontró respuestas desde el juego y la actitud.

Con Armoa aportando soluciones en recepción, ataque y saque, el seleccionado comenzó a crecer. También aparecieron los bloqueos de Agustín Loser y el protagonismo ofensivo de Luciano Vicentín, quien terminó como máximo anotador del encuentro con 20 puntos.

El tercer set quedó en manos argentinas por un ajustado 25-23, mientras que el cuarto fue una verdadera demostración de superioridad. El equipo nacional dominó de principio a fin y aplastó a Canadá por 25-13 para llevar la definición al tie break.

Un tie break para el infarto

El quinto set mantuvo la tensión hasta el último punto. Canadá llegó a disponer de un match point con el marcador 14-13, pero Argentina resistió el momento más delicado y encontró la igualdad gracias a Vicentín.

Desde allí, el desenlace fue golpe por golpe hasta que apareció nuevamente Armoa, quien selló la victoria con un ace para el definitivo 19-17, desatando el festejo argentino tras una remontada memorable.

El propio Armoa cerró la noche con 16 puntos, convirtiéndose en la gran figura por el impacto que tuvo su ingreso cuando el equipo atravesaba su peor momento.

Lo que viene para la Selección

Con este triunfo, Argentina consiguió un alivio importante en la tabla y quedó muy cerca de asegurar la permanencia en la VNL. El seleccionado necesita ganar al menos un partido más para evitar complicaciones con el descenso.

La actividad continuará en la ciudad japonesa de Osaka, donde disputará los tres encuentros restantes del tercer weekend:

* Viernes (1.00): Argentina vs. Cuba.

* Sábado (7.20): Argentina vs. Italia.

* Domingo (7.20): Argentina vs. Japón.

Además de buscar la permanencia, el equipo intentará acercarse a los puestos de clasificación al Final 8, reservado para los siete mejores seleccionados de la fase regular más China, que participará como anfitrión. No obstante, el gran objetivo del calendario sigue siendo el Campeonato Sudamericano de septiembre, que otorgará una plaza para los Juegos Olímpicos.