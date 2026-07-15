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Scaloni podría sorprender con nombres y esquema ante Inglaterra

La Selección Argentina enfrenta este miércoles a Inglaterra por un lugar en la definición del Mundial 2026. El entrenador analiza una posible variante en la mitad de la cancha, aunque no se esperan grandes cambios respecto al triunfo ante Suiza.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 12:56hs
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Scaloni podría sorprender con nombres y esquema ante Inglaterra

La Selección Argentina ya tiene la cabeza puesta en el partido más importante del Mundial 2026. Este miércoles, desde las 16, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en el Estadio de Atlanta por las semifinales de la Copa del Mundo, con el objetivo de dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar.

A pocas horas del duelo ante el conjunto dirigido por Thomas Tuchel, el entrenador argentino termina de definir la formación y mantiene una incógnita en el mediocampo. Si bien no se esperan demasiadas modificaciones, Scaloni dejó abierta la posibilidad de realizar algún ajuste teniendo en cuenta las características del rival.

La duda pasa por la mitad de la cancha

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico argentino reconoció que analiza variantes para intentar contrarrestar el juego inglés.

“Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien”, manifestó Scaloni, aunque evitó confirmar el equipo titular.

La intención del cuerpo técnico sería mantener la base que viene de superar a Suiza por 3-1 en cuartos de final, un partido en el que Argentina volvió a mostrar capacidad de reacción y que significó la cuarta vez que Scaloni repitió una formación durante su ciclo.

Sin embargo, la posibilidad de una modificación sigue latente y el nombre que aparece en el centro de la escena es el de Rodrigo De Paul.

De Paul y una posible salida del equipo

El mediocampista del Atlético de Madrid fue una pieza fundamental para Scaloni desde el inicio del proceso, pero llega a esta instancia con algunos indicios que generan dudas.

De Paul estuvo cerca de ser reemplazado en el encuentro ante Egipto y también salió sustituido en los últimos dos partidos de Argentina, por lo que el cuerpo técnico analiza si es conveniente darle descanso o sostenerlo por su importancia en partidos de máxima exigencia.

Otra alternativa que se evalúa es Enzo Fernández, aunque la posibilidad más concreta si finalmente hay una variante apunta al ingreso de Nicolás González.

El futbolista surgido en Argentinos Juniors viene siendo una de las primeras opciones de cambio para Scaloni y tuvo buenas actuaciones cada vez que le tocó ingresar. En caso de ser titular, ocuparía un lugar como volante por izquierda y obligaría a definir quién ocupará el sector derecho del mediocampo.

La línea de cinco quedó descartada

Más allá de las especulaciones, una de las certezas es que la Selección no utilizaría una línea de cinco defensores para enfrentar a Inglaterra.

El equipo mantendría la estructura defensiva que viene utilizando, con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la última línea.

En ataque tampoco habría dudas: Lionel Messi y Julián Álvarez continuarían como la dupla ofensiva para buscar el pase a la final.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Scaloni confirmará el equipo recién este miércoles, cuando se lo comunique al plantel. La espera llega a su fin y Argentina se prepara para uno de los partidos con mayor historia y trascendencia de los últimos tiempos: una semifinal mundialista frente a Inglaterra, con un lugar en la final como premio mayor.

Scaloni Inglaterra Argentina
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