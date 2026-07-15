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Cómo formará Inglaterra en el choque frente a Argentina en semifinales

El entrenador alemán tiene casi todo el plantel a disposición, aunque mantiene incógnitas en la defensa y en uno de los extremos.

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 12:50hs
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Cómo formará Inglaterra en el choque frente a Argentina en semifinales

Thomas Tuchel termina de definir la formación de Inglaterra para enfrentar a la Selección argentina por las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que se disputará este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Mientras Lionel Scaloni mantiene el hermetismo sobre el once albiceleste, el entrenador inglés recibió buenas noticias desde lo físico: todos los futbolistas participaron del entrenamiento del martes, con excepción de Jordan Henderson, descartado para el resto del torneo por una fractura en la muñeca, y Jarell Quansah, quien debe cumplir la segunda fecha de suspensión.

Uno de los focos estaba puesto en Declan Rice, que había sido reemplazado ante Noruega por un cuadro de gastroenteritis. Sin embargo, el volante del Arsenal evolucionó favorablemente y Tuchel confirmó que está en condiciones de ser titular ante Argentina.

Las principales dudas aparecen en la defensa. Reece James, quien reapareció frente a Noruega ingresando desde el banco, podría meterse como lateral derecho desde el arranque. En ese caso, Tuchel deberá decidir cómo reacomoda la última línea y cuál de los zagueros deja su lugar entre John Stones, Marc Guéhi y Ezri Konsa.

También hay una incógnita en el lateral izquierdo, donde Djed Spence aparece como alternativa para ingresar en lugar de Nico O’Reilly, quien arrastra una molestia muscular y será esperado hasta último momento.

En ataque, la disputa pasa por uno de los extremos. Noni Madueke no terminó de convencer en la victoria ante Noruega, mientras que Bukayo Saka cambió la cara del equipo al ingresar desde el banco y podría ganarse un lugar entre los titulares.

Más allá de esas variantes, el resto del equipo parece tener pocas modificaciones: Jude Bellingham volvería a ser el conductor del mediocampo ofensivo, Anthony Gordon ocuparía el otro extremo y Harry Kane seguiría como principal referencia de área.

Los 11 de Inglaterra contra la Argentina

La probable formación de Inglaterra sería con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly; Elliot Anderson y Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.

Inglaterra buscará ante Argentina el pase a la final del Mundial 2026, donde ya espera España tras vencer a Francia en la otra semifinal.

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