Argentina, a la espera de conocer su rival de cuartos de final de Copa Davis

La Selección Argentina de Tenis YPF cumplió su objetivo de entrar, por segundo año consecutivo, entre los ocho mejores equipos del mundo que jugarán el Final 8 de la Copa Davis, del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, tras vencer a Países Bajos por 3-1. Este miércoles a las 7:00 hs de Argentina se realizará el sorteo en el que el equipo capitaneado por Javier Frana conocerá a su rival para seguir soñando con la Ensaladera de Plata.

El sorteo oficial tendrá lugar en Bolonia, ciudad italiana que albergará a los 7 equipos que superaron la segunda ronda de Qualifiers y al anfitrión y último campeón, y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de ITF y la web oficial de Copa Davis. Cada uno de los cuatro cruces contará con un preclasificado (teniendo en cuenta el ranking de selecciones). Argentina pasará por un doble sorteo, ya que comparte el cuarto puesto con República Checa. Ambos países están en el 8° lugar del ranking mundial con 412 puntos y 13 series ganadas en el período que abarca el escalafón actualizado este martes. Por lo tanto, Argentina tiene la chance de estar en el bombo de los preclasificados, junto con Italia, Alemania y Francia. El resto de los países participantes son España, Bélgica y Austria.