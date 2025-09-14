Argentina lo dio vuelta y debutó con triunfo en el Mundial de vóley

Enorme remontada y victoria ante Finlandia en el debut en el Mundial por 3 a 2, con la presencia histórica del santafesino y armador Luciano De Cecco.

La selección Argentina de vóley debutó este sábado en el Mundial de Filipinas con un sufrido triunfo por 3-2 ante Finlandia con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11 en un partido que duró casi tres horas y tuvo como máximo anotador a Pablo Kukartsev con 20 puntos. La presentación con victoria del seleccionado nacional también significó el récord histórico del armador Luciano De Cecco, quien con su ingreso inició su sexta participación seguida en un Mundial.

El primer set empezó favorable a Finlandia, pero la Selección se recuperó de la mano de Kukartsev y Gallego para emparejar el desarrollo. No obstante, Finlandia sacó provecho de los errores de saque argentinos y respondió bien en bloqueo para despegarse en el marcador y ganarlo 25-19.

En el segundo capítulo, Finlandia mostró un alto nivel de juego y lastimó con el saque para escaparse 14-9. Más tarde, Argentina contó con más protagonismo de Palonsky, pero algunos errores en recepción y la buena tarea en genera del equipo finlandés hicieron que recuperen la diferencia 21-15 para cerrarlo 25-18.

En el tercer parcial, Argentina tuvo un buen arranque, presionó con su servicio y sumó con Palonsky y Kukartsev para el 13-9. Incluso, Palonsky resultó clave en ataque para que la Selección siga arriba 21-18 y un ataque del punta selló el descuento por 25-22.

En el cuarto capítulo, Finlandia sacó rápidas ventajas por 8-2 de la mano de su bloqueo y defensa. No obstante, Kukartsev se destacó en el ataque argentino para arrimarse 10-12 y un gran período en bloqueo-defensa permitió que la Selección lo revierta 18-17. A su vez, un ace y contra del opuesto hizo que Argentina se despegue 23-20 y lo lleve al tie break 25-22 tras otra buena intervención de Kukartsev.

El quinto empezó parejo y la Selección cambió de lado arriba 8-6 tras un bloqueo de Martínez. Luego, mejoró la diferencia a 11-7 bien en bloqueo y ante un rival más impreciso. Después de más de dos horas 20 de juego, finalmente, por 15-11, Argentina festejó su primera victoria en Filipinas.

Los asiáticos serán los próximos rivales de Argentina este lunes a las 23:30 de nuestro país. Argentina: Sánchez (1), Kukartsev (20), Loser (8), Gallego (7), Vicentín (2), Palonsky (19), Danani (L). Ingresaron: Luciano De Cecco (), Gómez (3), Martínez (8), Armoa, Zerba (2), Giraudo.