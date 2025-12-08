Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Argentina se despidió del Mundial con un agónico triunfo ante Túnez

La Selección Argentina de handball femenino le ganó agónicamente en su despedida 30-29 a Túnez por la última fecha del Grupo 3 de la segunda fase del Mundial

8 de diciembre 2025 · 17:11hs
La Selección Argentina de handball femenino le ganó agónicamente en su despedida por 30-29 a Túnez por la última fecha del Grupo 3 de la segunda fase del Mundial de Alemania y Países Bajos.

En el Ahoy Rotterdam de Países Bajos, el equipo dirigido por Mariano Muñoz disputó su último encuentro en este Mundial donde había clasificado a esta segunda fase como tercera del Grupo E con 2 puntos y, en este Grupo 3 del Main Round, fue eliminada al perder ante Polonia y Francia.

Por ello, este partido ante Túnez solo servía para cerrar de manera decorosa la participación en la competencia intercontinental que se disputa en Alemania y Países Bajos.

En un partido sumamente parejo y disputado, la Argentina iba 29-28 en el marcador a falta de 20 segundos para el final cuando Sondes Hachana marcó y empató el encuentro. Sin embargo, las de Muñoz reaccionaron rápido y Giuliana Gavilán marcó el gol definitivo para darle la victoria 30-29 a la Argentina.

Argentina cerró el Mundial de handball con un triunfo

Así, Argentina finaliza momentaneamente su participación en el Grupo 3 del Main Round en el tercer lugar con 5 puntos. Una victoria de Polonia o Austria, que se enfrentan entre sí, puede desplazarlo de dicha posición.

Además, en el mismo grupo, Francia y Países Bajos definirán los dos clasificados a los cuartos de final que ya están conformados: Alemania enfrentará a Brasil, Noruega a Montenegro y Dinamarca y Hungría esperan rival.

Mundial Argentina Túnez
