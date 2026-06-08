El traumático antecedente entre la Selección argentina e Islandia

El único enfrentamiento entre ambas selecciones se dio en el inicio del Mundial de Rusia 2018.

La Selección argentina disputará este martes su último amistoso previo al Mundial 2026 cuando se enfrente con Islandia , un rival con el que solo registra un traumático antecedente en el historial.

El único choque entre ambas selecciones se dio en el inicio del Mundial de Rusia 2018 , más precisamente en la primera fecha del Grupo D.

El combinado "Albiceleste", que era dirigido por Jorge Sampaoli, llegaba en un desastroso momento, ya que había clasificado de milagro al Mundial y unos meses antes había sido goleado 6-1 por España.

Islandia, por su parte, había clasificado por primera vez en su historia a un Mundial y en la previa todo indicaba que la Selección debía superarla casi sin despeinarse incluso pese al mal momento que atravesaba.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible, ya que a los 19 minutos del primer tiempo el delantero Sergio "Kun" Agüero abriría el marcador en el que sería uno de los dos goles que hizo en los tres Mundiales que disputó.

Sin embargo, todo se empezó a venir abajo para la Selección argentina solo instantes después, debido a que Islandia llegó a la igualdad a los 23 minutos a través de Aldred Finbogasson.

A partir de allí, el encuentro se convertiría en una odisea para la "Albiceleste", que con sus pocas herramientas (era desastrosa desde lo colectivo y a nivel individual nadie destacaba), cayó en la desesperación para llegar a la igualdad.

El penal fallado por Messi en el Mundial 2018

La gran oportunidad llegó a los 18 minutos del complemento, cuando la Selección argentina tuvo un penal a favor. Sin embargo, el arquero Hannes Halldorsson le atajó el débil remate a Messi.

De esta manera, los dirigidos por Sampaoli no pudieron generar más situaciones y tuvieron que conformarse con un empate 1-1 que sirvió de antesala para lo que sería la muy pobre actuación argentina en aquel Mundial, donde sería eliminado en los octavos de final por Francia.