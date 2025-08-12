Uno Santa Fe | Ovación | México

Herrera: "La rivalidad es de México con Argentina, ellos ni se voltean a vernos"

Miguel Herrera, exDT de la Selección de México dijo que la rivalidad con Argentina "creció porque queremos ganarle por ser una potencia. Hay que ser realistas"

12 de agosto 2025 · 15:43hs
Herrera: La rivalidad es de México con Argentina, ellos ni se voltean a vernos

El ex entrenador de la Selección de México, Miguel Herrera, afirmó que la rivalidad con Argentina es absolutamente de ellos, ya que “ni se voltean a verno”.

Durante este siglo, los partidos entre la Selección Argentina y la de México se volvieron algo constante en Copas Américas o Mundiales y, desde el lado azteca, tomaron estos encuentros como un nuevo clásico de combinados nacionales.

Herrera, directo en México sobre Argentina

El seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014, Miguel Herrera, fue crudo y aseguró: "Ellos ni nos voltean a ver, es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie. La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial".

"Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España... Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial" agregó Herrera, destacando la diferencia entre la Albiceleste y México.

México Argentina Herrera
Noticias relacionadas
comesana sigue incrementando sus premios en cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

cardozo la rompe en belgrano: union ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

inter miami avanza para incorporar a un campeon con colon

Inter Miami avanza para incorporar a un campeón con Colón

francisco comesana logra una epica remontada y avanzo a los octavos en cincinnati

Francisco Comesaña logra una épica remontada y avanzó a los octavos en Cincinnati

Lo último

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Último Momento
Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean municipios y sugieren categorías según su población

Reforma Constitucional: proponen que todos los gobiernos locales sean "municipios" y sugieren categorías según su población

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

Debate de la autonomía municipal en el Concejo: este miércoles habrá 64 oradores en la audiencia pública

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

La industria santafesina en alerta: advierten pérdida de empleo y una competencia despareja con importaciones

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Ovación
Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Lo que dejó en números el debut de Solari con Unión

Cardozo la rompe en Belgrano: Unión ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"