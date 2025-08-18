El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Uno Santa Fe | Santa Fe | septiembre

18 de agosto 2025 · 10:03hs
El gobierno de Santa Fe avanza con la incorporación de armas de baja letalidad a la Policía provincial. Se trata de 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna adquiridas en marzo, tras una licitación impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Este lunes, en conferencia de prensa, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni, brindó detalles sobre el proceso de capacitación que recibirán los efectivos. “La capacitación consiste en dos etapas, una teórica en el aula, donde se enseña el manejo de un arma muy tecnológica, que no es de fuego, sino que incorpora giroscopio, mira láser y una plataforma que registra absolutamente todo”, explicó.

El funcionario agregó que, al tratarse de “un arma eléctrica, requiere mantenimiento: debe enchufarse, descargarse la información y actualizar su software”.

Entrenamiento con experiencia directa

El programa incluye también una fase práctica, que contempla disparos a silueta, ejercicios de desenfunde y transición entre arma de fuego y arma de baja letalidad. En la última etapa, los propios instructores reciben una descarga eléctrica para experimentar los efectos. “Se hace para generar responsabilidad y conocimiento real de lo que produce el arma”, sostuvo Faraoni.

Actualmente, cuatro capacitadores entrenan a 15 instructores que luego replicarán los contenidos en distintas unidades policiales de la provincia. El protocolo de seguridad establece una zona de práctica delimitada con tatamis y una línea segura para observadores.

El impacto de los dardos dura cinco segundos, tras lo cual un asistente sujeta al cursante para evitar caídas. Luego se procede a la extracción de los dardos, la asepsia correspondiente y el resguardo del material para peritaje. El participante permanece en observación por diez minutos para descartar complicaciones.

“Está recomendado disparar entre 3 y 12 metros de distancia”, detalló Faraoni. Además, subrayó que cada dispositivo incorpora una cámara corporal (bodycam) que registra toda la intervención, lo que permite sancionar un eventual abuso o respaldar al agente ante una denuncia falsa.

Inversión y despliegue

La licitación también contempló la compra de 200 cámaras corporales adicionales y 600 cartuchos.

  • Las pistolas Taser inmovilizan al agresor mediante descargas eléctricas sin provocar lesiones graves.

  • Las lanzadoras Byrna, que funcionan con dióxido de carbono, disparan proyectiles cinéticos de polímeros que pueden contener sustancias irritantes.

Estas herramientas, que estarán desplegadas en las calles desde septiembre, principalmente en Rosario y Santa Fe, ofrecen una opción intermedia entre el uso de armas de fuego y la contención física.

“Son parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad ciudadana en la provincia”, concluyó Faraoni.

