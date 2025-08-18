Uno Santa Fe | Ovación | Travaglini

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, se refirió a la disolución del torneo y lo que buscarán para darle competencia a Los Pumas en 2026.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2025 · 08:32hs
El presidente de la UAR

El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, se refirió a la disolución del torneo y lo que buscarán para darle competencia a los Pumas en 2026.

La edición 2025 del Rugby Championship será la última, ya que a partir del año que viene Nueva Zelanda y Sudáfrica tomarán nuevos rumbos y realizarán giras en conjunto. Con lo cual, Los Pumas se quedarán sin esa competencia de alto nivel en 2026.

Por eso mismo, la Unión Argentina está trabajando para ver cómo siguen y qué competencia le sumarán al seleccionado ante la ausencia del torneo con las potencias del Hemisferio Sur. “Estamos viendo que jueguen el año que viene un partido con los Springboks y a lo sumo dos o tres con Australia. Pero más de eso no", señaló la máxima autoridad del rugby argentino.

En un reportaje brindado a Córdoba XV el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini habló sobre el tema y dijo: "El Rugby Championship, como lo conocemos ahora, no va a existir más. Lo del pacto entre Sudáfrica y Nueva Zelanda ya lo tenían decidido porque este año se terminan los contratos con SANZAAR y ellos optaron por realizar esas giras entre sí desde 2026”.

Travaglini.jpg
El máximo dirigente del rugby argentino afirmó que buscarán competir con Sudáfrica y con Australia el año próximo.

El máximo dirigente del rugby argentino afirmó que buscarán competir con Sudáfrica y con Australia el año próximo.

“Nosotros estamos viendo que los Pumas jueguen el año que viene un partido con los Springboks y a lo sumo dos o tres con Australia. Pero más de eso no", agregó el mandamás.

La versión de Travaglini sobre la situación del rugby profesional argentino

Travaglini también se refirió a una situación que atravesó el rugby argentino en su faceta profesional y señaló: "Se tuvo que prescindir del Super Rugby por la misma pandemia. Hoy ese torneo está nucleado en el Pacifico por un tema de comodidad de vuelos y eso. Por esa razón quedamos aislados y a mediados de 2020 liberamos a los jugadores para que dejen Jaguares, porque sino se iban a quedar sin jugar”.

“Si tuviésemos el Super Rugby de vuelta sería ideal porque antes había casi 40 personas jugando en Argentina todo el año", siguió relatando el presidente de la UAR.

"Por eso, estamos analizando el panorama mundial para ver si eso se puede dar, pero lo veo muy difícil porque Sudáfrica tendría que sacar sus franquicias del United Rugby Championship, teniendo un impacto económico muy grande", concluyó Travaglini.

Travaglini Rugby Championship Los Pumas
Noticias relacionadas
chacarita llega al duelo con colon en medio de rumores sobre el futuro de azconzabal

Chacarita llega al duelo con Colón en medio de rumores sobre el futuro de Azconzábal

atletico arroyo leyes y colon (sf) siguen invictos en el promocional

Atlético Arroyo Leyes y Colón (SF) siguen invictos en el Promocional

El Torneo Clausura de Primera A comenzará el 6 de septiembre y se jugará bajo dos zonas.

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Los Pumas 7’s se quedaron con el oro en Asunción del Paraguay.

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Lo último

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Último Momento
Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Ovación
Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: El Rugby Championship no existirá más

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"