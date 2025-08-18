San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Un llamativo operativo se llevó adelante en la ciudad de San Justo, donde efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas” rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa.
El cachorro, ejemplar de puma, fue derivado a la ex Granja La Esmeralda para su cuidado y posterior liberación.
El insólito episodio ocurrió cuando un vecino advirtió la presencia del animal silvestre y dio aviso inmediato a la fuerza de seguridad. Rápidamente, personal de la Sección N.º 16 se hizo presente en el lugar y constató que el ejemplar se encontraba desorientado, bajo resguardo de un hombre mayor de edad.
Tras montar un operativo de seguridad, los efectivos lograron capturar al cachorro sin causarle lesiones. Posteriormente, dieron intervención a especialistas en fauna silvestre y coordinaron acciones con la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.
El animal fue trasladado a la ex Granja La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, donde profesionales lo evaluarán y asistirán antes de definir su liberación en el hábitat natural.
El procedimiento de rescate generó gran repercusión en la comunidad, debido a la rareza de encontrar un puma yaguarundí en plena zona urbana.