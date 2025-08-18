San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

El cachorro, ejemplar de puma, fue derivado a la ex Granja La Esmeralda para su cuidado y posterior liberación.

Un llamativo operativo se llevó adelante en la ciudad de San Justo , donde efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas” rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa.

El insólito episodio ocurrió cuando un vecino advirtió la presencia del animal silvestre y dio aviso inmediato a la fuerza de seguridad. Rápidamente, personal de la Sección N.º 16 se hizo presente en el lugar y constató que el ejemplar se encontraba desorientado , bajo resguardo de un hombre mayor de edad.

Tras montar un operativo de seguridad, los efectivos lograron capturar al cachorro sin causarle lesiones. Posteriormente, dieron intervención a especialistas en fauna silvestre y coordinaron acciones con la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

El animal fue trasladado a la ex Granja La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, donde profesionales lo evaluarán y asistirán antes de definir su liberación en el hábitat natural.

El procedimiento de rescate generó gran repercusión en la comunidad, debido a la rareza de encontrar un puma yaguarundí en plena zona urbana.