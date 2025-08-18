Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

En la previa a su participación en la Superliga Sudamericana, Regatas cayó frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en cancha de River Plate.

Regatas de Santa Fe venía de ganar dos importantes compromisos por la Liga de Honor pero la buena racha se cortó, ya que en cumplimiento de la fecha 15 de la competencia nacional fue derrotado por Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en cancha de River Plate. Esta caída se produjo en la previa al comienzo de la Superliga Sudamericana que se disputará desde el miércoles en el natatorio de Parque Roca.

La escuadra lagunera venía de ganar dos compromisos importantes, primero frente a River Plate, y luego ante Independiente, pero ahora se topó con el elenco puntero que tiene un muy buen presente y que demostró en el agua la superioridad en la presente temporada. En el natatorio de River Plate, GEBA, se impuso a Regatas de Santa Fe por 17 a 12.

Para los dirigidos por Ovidio López hubo tres goles de Mateo Freyre, tres de Juan Fernández, dos del experimentado Eduardo Bonomo y cuatro de Bautista Bosque. Por su parte, para Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires Carlos Camnasio anotó seis goles y fue el máximo anotador del encuentro. Para el conjunto menssana también convirtieron Adriano Mazzoni (4), Mauricio Ramírez (2), Ignacio Greco (2), Iván Saavedra (1), Maximiliano Villa (1) y Gastón Kwaterka (1).

Un problema recurrente en la competencia federal de polo acuático es la ausencia de los árbitros en los partidos programados. Por eso, Regatas de Santa Fe solamente pudo jugar con GEBA, y no el cotejo programado frente a Progre de Buenos Aires. Por la misma razón, el cruce que debían jugar Regatas de Santa Fe con Gimnasia y Esgrima de Rosario por la fecha 12 en el natatorio Pedro Consuegra fue postergado.

Regatas de Santa Fe vuelve a la competencia internacional, pero esta vez en Buenos Aires con el natatorio del Parque Roca como sede. A partir del miércoles 20 de agosto, la escuadra lagunera jugará la Superliga Sudamericana, en la etapa dos, e integra el grupo B, junto a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Provincial de Rosario, Independiente de Avellaneda y Fluminense de Brasil. Por su parte, el grupo A está integrado por Regatas Lima, Gimnasia y Esgrima de Rosario, SESI, Biguá y Abda de Brasil.

El cronograma del conjunto verde y oro es el siguiente: Regatas de Santa Fe con Independiente de Avellaneda el miércoles 20 a las 18.40; ante Fluminense de Brasil el jueves 21 a las 13, y el viernes 22, a las 13 frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Por la tarde, a las 18.40, lo hará frente a Provincial de Rosario. Terminada la primera fase, el sábado a la mañana será el turno de los cuartos de final y por la tarde de las semifinales. Al día siguiente, se disputará la final y la definición de las posiciones.

Síntesis: GEBA 17- Regatas de Santa Fe 12

GEBA: Alfonso Rodríguez, Iván Saavedra, Carlos Camnasio, Adriano Mazzoni, Mauricio Ramírez, Ignacio Grecco, Iván Saavedra, Maximiliano Villa, Gastón Kwaterka, Tomás Valdeolmillos, Juan Manuel Montes, Tomás Canda, Matías Deluca. DT: Hernán Mazzini.

Regatas de Santa Fe: Valentino Abelenda, Eduardo Bonomo, Bautista Bosque, Diego Campanella, Martín Del Rosso, Juan Fernández, Mateo Freyre, Octavio Molinas, Lucas Picatto, Santiago Scalzo, Santiago López. DT: Ovidio López.

Goles:

Gimnasia y Esgrima: Mazzoni (4), Ramírez (2), Greco (2), Saavedra (1), Villa (1) y Kwaterka (1).

Regatas: Freyre (3), Bonomo (2), Fernández (3), Bosque (4).

Cancha: River Plate

Árbitros: Diego Gariboldi y Agustín Pinsky.