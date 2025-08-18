El paranaense Iñaki Arrías se impuso en el TC Pista Mouras en La Plata

Un Vasco bien rápido. El piloto entrerriano Iñaki Arrías, con Ford, ganó en la 10° fecha del TC Pista Mouras que compitió en el autódromo de La Plata.

Con el Ford 145 que le atiende el equipo Candela Competición, el piloto de Paraná, Entre Ríos, se quedó con la final, que por la 10ª. fecha del TC Pista Mouras, se corrió este domingo en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Arrías, largó en la primera fila al lado de Marcelo Beraldi, que no tuvo el potencial de la serie ya que utilizó neumáticos para lluvia cuando el piso comenzó a secarse e Iñaki aprovechó su mejor aceleración, capturó la punta y mantuvo una diferencia importante para quedarse con la carrera.

Fue el primer triunfo de Arrías en la categoría y también el bautismo triunfal del equipo que regentea Enrique Candela. Segundo llegó Agustín Martinez, con el Dodge del equipo de Tomás Abdala y el último escalón del podio lo ocupó Juan Pablo Alberti, que largó desde el último lugar, luego de la sanción impuesta tras la serie única que se disputó el día sábado.

En esta carrera, se definía la etapa regular y los 12 pilotos que podrán participar de la lucha directa por el campeonato, el piloto de la ciudad de Pilar, Nicolás Jaime, que tripula un Dodge del equipo Galarza Racing se quedó con el primer lugar y en consecuencia, con los puntos que otorga dicho halago .

Iñaki Arrías.jpg El piloto oriundo de la ciudad de Paraná consiguió la clasificación a la Copa de Plata de la categoría.

El piloto oriundo de la ciudad de Paraná, nieto del periodista retirado Manuel Arrías, manifestó que “Fue una carrera increíble, estoy feliz y no paro de agradecerle al equipo candela por el buen auto que tuve. Aproveché la largada y pude superar a Marcelo (Beraldi) antes del curvón y luego solo esperé la bandera a cuadros. Es increíble y por fin llegó este primer triunfo. Ahora espero seguir sumando en el campeonato, este triunfo me deja más tranquilo”.

Los clasificados a la Copa de Plata

Se cerró la etapa regular para el TC Pista Mouras y ya tenemos al ganador: Nicolás Jaime, que hizo un trabajo formidable, se quedó con el primera parte del certamen y ahora, en la Copa de Plata, arrancará con 15 puntos extras por finalizar en lo más alto del campeonato.

Pese a la victoria de Iñaki Arrías, y el 3° lugar para Juan Pablo Alberti, Nico Jaime, el piloto de Pilar, se terminó llevando la etapa regular con 411.5 puntos, respecto de cuatro triunfos. El de Arrecifes, Alberti, cosechó tres victorias, mientras que Alejandro Martínez, y Marcelo Beraldi han ganado en una oportunidad.

De los 12 clasificados, hay dos que no cumplieron con el reglamento deportivo: se trata de Juan Tartaglino y de Damián Pérez que no completaron el 80% de la etapa regular y es por eso que, pese a estar entre los que accedieron a la Copa, no podrán participar de la misma. Entonces, son 10 los clasificados a la Copa de Plata: Nicolás Jaime, Juan Pablo Alberti, Alejandro Martínez, Marcelo Beraldi, Iñaki Arrías, Esteban Luna, Bautista Oliva, Santino Ortiz, Ignacio Lovicch y Mauro Rial.