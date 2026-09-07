Argentina tiene equipo definido para competir en Tiro en los Juegos Suramericanos

Con el santafesino Alexis Eberhardt, la Federación Argentina de Tiro confirmó el equipo que representará a Argentina en el Centro la Invencible de Recreo

El Invencible Centro Internacional de Tiro Deportivo, una infraestructura construida en el sector oeste del predio del ex Liceo Militar General Belgrano, en la ciudad de Recreo , que será uno de los escenarios de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 .

La inauguración del Invencible se suma a las obras de infraestructura deportiva que se desarrollaron en la provincia en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con el objetivo de generar espacios que trascienden la competencia internacional y puedan continuar siendo utilizados por deportistas y comunidades locales.

Una infraestructura para la alta competencia en Santa Fe

El nuevo centro fue concebido como una infraestructura permanente para el desarrollo de competencias nacionales e internacionales. Cuenta con 30 líneas de tiro de 10 metros, 20 líneas de 25 metros y 30 líneas de 50 metros, además de tres campos de escopeta destinados a las modalidades Skeet y Trap.

El complejo dispone de sectores diferenciados para deportistas, delegaciones, autoridades, prensa, servicios y público. Los campos de tiro cuentan con capacidad para 448 espectadores sentados, mientras que el sector de escopeta posee un pabellón de apoyo con sanitarios y depósitos.

El diseño también contempla recorridos diferenciados para deportistas, delegaciones y autoridades y para el público, con el objetivo de evitar cruces durante las competencias. A su vez, incorpora criterios de accesibilidad universal, con recorridos adaptados, sanitarios accesibles y sectores específicos para personas con movilidad reducida.

Entre los deportistas que formarán parte de la delegación dispuesta por la Federación Argentina de Tiro, se encuentra el olímpico Alexis Eberhardt, nacido en San Carlos Centro, que tiene 27, y que reviste como soldado voluntario del Ejército Argentino. Formado en el Tiro Federal Argentino Suizo de San Carlos Sud, en el departamento Las Colonias, y competirá en 10m rifle de aire mixto el martes 15 de septiembre la clasificación a las 14.10, 10m rifle de aire el viernes 18 a las 9, y en 50m rifle de tres posiciones el domingo 20 a las 9.

"Para la provincia de Santa Fe haber asumido el desafío de ser sede de los Juegos Suramericanos es un motivo de enorme orgullo. Organizar un evento de esta magnitud no significa solamente recibir a grandes atletas y traer competencias internacionales a nuestro país; significa, sobre todo, construir un legado" señaló el olímpico santafesino que vino a la inauguración del nuevo escenario.

Es un centro que cuenta con 80 líneas de tiro, tres canchas internacionales de escopeta y tecnología de última generación homologada por la Federación Internacional de Tiro Deportivo. En materia de infraestructura, viene a ser un game changer, porque trae al país la posibilidad de entrenar con la misma tecnología que hoy se utiliza en los principales centros del mundo.

-Rifle:

Alexis Eberhardt (Santa Fe, 10m rifle de aire, 50m rifle tres posiciones)

Fernanda Russo (10m rifle de aire)

Julián Gutiérrez (10m rifle de aire)

Lola Sánchez (10m rifle de aire)

Salma Antorena (50m rifle tres posiciones)

Marcelo Zoccali (50m rifle tres posiciones)

Amelia Fournel (50m rifle tres posiciones)

-Escopeta:

Federico Gil (Skeet)

Mara Kucharski (Skeet)

Ariel Romero (Skeet)

Joaquín Cisneros (Trap)

Federico Martín Ruíz (Trap)

-Pistola:

Germán Zaupa (10m pistola de aire)

Josefina Mella (10m pistola de aire)

Germán Koukas (10m pistola de aire)

Victoria Luna Avellaneda (10m pistola de aire)

Laura Ramos (25m pistola deportiva)