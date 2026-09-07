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Se pone en marcha una nueva edición de la Champions League

Una nueva edición de la Champions League se pondrá en marcha este martes con seis partidos. El repaso

7 de septiembre 2026 · 14:42hs
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Se pone en marcha una nueva edición de la Champions League

Una nueva edición de la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se pondrá en marcha este martes, en la que será una jornada que contará con seis partidos correspondientes a la primera fecha.

Los primeros dos partidos se llevarán a cabo a partir de las 13:45. En uno de ellos, el Brujas de Bélgica recibirá al Aston Villa de Inglaterra, mientras que en simultáneo el AEK Atenas de Grecia jugará en su estadio frente al LASK de Austria.

Más tarde, a las 16, se disputarán los otros cuatro enfrentamientos del día. El más destacado será aquel en que el Real Madrid de España, que es el máximo ganador de la competición con 15 títulos, recibirá al Inter de Milán, que tiene como una de sus principales figuras al argentino Lautaro Martínez.

Además, el Porto de Portugal recibirá al Manchester City de Inglaterra, el Borussia Dortmund de Alemania hará lo propio con el Villarreal de España y el Lille jugará en Francia frente al Betis de España.

Por otra parte, el campeón de las últimas dos ediciones de la Champions League, que fue el Paris Saint-Germain de Francia, jugará como local el miércoles a las 16 contra el Bratislava de Eslovaquia.

El cronograma y horarios de la primera fecha de la Champions League

Martes 8/9:

Brujas - Aston Villa a las 13:45

AEK Atenas - LASK a las 13:45

Porto - Manchester City a las 16

Borussia Dortmund - Villarreal a las 16

Lille - Betis a las 16

Real Madrid - Inter a las 16

Miércoles 9/9:

Stuttgart - Viking a las 13:45

Barcelona - Feyenoord a las 13:45

PSG - Slovan Bratislava a las 16

Napoli - Arsenal a las 16

Liverpool - Atlético Madrid a las 16

Sporting Lisboa - Galatasaray a las 16

Jueves 10/9:

Fenerbahce - Roma a las 13:45

PSV - Shakhtar Donetsk a las 13:45

Slavia Praga - Lens a las 16

Como - Leipzig a las 16

Manchester United - Sabah a las 16

Bayern Múnich - Bodo Glimt a las 16

Champions League Real Madrid Manchester City
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