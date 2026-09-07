Emergencia en discapacidad: desde Santa Fe advierten que la ley se implementó a medias y reclaman su prórroga

La norma vence en diciembre y en el Congreso se tratará su extensión hasta 2027. Desde Uendisf, Gabriela Ortolochipi aseguró que “seguimos en emergencia” porque varios puntos de la legislación no fueron cumplidos. En Santa Fe analizan movilizaciones para visibilizar el reclamo.

La emergencia en discapacidad volverá a estar en el centro de la escena esta semana, cuando el Congreso de la Nación trate la prórroga de la ley que establece un marco de protección para las personas con discapacidad y las prestaciones que reciben. Desde Santa Fe, las organizaciones del sector advierten que la situación de emergencia todavía no fue superada y reclaman que la normativa continúe vigente hasta diciembre de 2027.

Gabriela Ortolochipi, de Uendisf, cuestionó la implementación de la ley y sostuvo que, pese a que la Justicia debió intervenir para que fuera reglamentada, su puesta en marcha quedó incompleta .

“Nosotros decimos que seguimos en emergencia porque, si bien la Justicia ordenó la reglamentación, la puesta concretamente en marcha está a medias. Hay un montón de cosas que no se están aplicando, no se cumplieron”, señaló en declaraciones a Telefé Santa Fe.

Entre los puntos pendientes, mencionó la compensación prevista para los prestadores. Según explicó, se realizó la liquidación de esa compensación, pero el dinero nunca fue abonado.

La dirigente también puso el foco en otro aspecto previsto por la ley: la creación de un observatorio destinado a analizar la situación del sector y, especialmente, avanzar en un cálculo de costos que permita determinar cuánto deberían valer las prestaciones de apoyo para las personas con discapacidad.

“El observatorio no se formó”, afirmó Ortolochipi, quien además cuestionó que la reglamentación haya dejado sin aplicación artículos vinculados, entre otras cuestiones, al financiamiento de la norma.

“No se planteó una erogación nueva”

Desde Uendisf remarcan que el reclamo no implica, según su mirada, crear un sistema nuevo ni incorporar prestaciones que antes no existían.

“Esta ley de emergencia no trajo nada nuevo, no es que se le planteó al gobierno de pronto una erogación de dinero que no estaba aplicada. Este sistema tiene 30 años de aplicación”, explicó Ortolochipi.

En ese sentido, destacó el carácter universal de las prestaciones para las personas con discapacidad, independientemente de su situación socioeconómica.

La dirigente remarcó que esos apoyos tienen un impacto concreto en la vida cotidiana. “En muchos casos significa la vivienda para una persona, en otros casos poder acceder a un trabajo, en otros casos mejorar una calidad de vida y en otros casos hasta poder comer todos los días”, expresó.

La prórroga llega al Congreso

El tratamiento de la prórroga está previsto para este miércoles 9, alrededor de las 16, según explicó Ortolochipi. La iniciativa busca extender la vigencia de la emergencia hasta diciembre de 2027.

La representante de Uendisf consideró que la fecha original de vencimiento, diciembre de 2026, pudo estar vinculada con la decisión de establecer inicialmente un plazo de un año para una situación considerada de emergencia.

Sin embargo, sostuvo que si la ley hubiera sido aplicada en su totalidad, no sería necesario pedir una nueva extensión.

“Si realmente la ley se hubiese reglamentado y aplicado todo lo que decía, no estaríamos necesitando pedir que se prorrogue un año más, porque estaría todo en condiciones”, planteó.

La continuidad de la norma, agregó, permitiría sostener prestaciones, pensiones y derechos de las personas con discapacidad, además de brindar mayor previsibilidad a las instituciones que trabajan en el sector.

Movilizaciones en Santa Fe

En paralelo al tratamiento legislativo, organizaciones de personas con discapacidad y prestadores preparan movilizaciones en distintos puntos del país. En Santa Fe, Uendisf analiza realizar actividades en diferentes lugares de la ciudad y también en localidades del centro y norte de la provincia, donde cuenta con instituciones.

Remarcó la importancia de visibilizar el reclamo y de que los legisladores conozcan el impacto que tendría la falta de continuidad de la normativa.

Mientras tanto, en Buenos Aires la convocatoria está prevista para las 11 y también se anunciaron acciones en distintos puntos del país.

Desde Uendisf esperan que el Congreso avance con la prórroga para darle continuidad a las prestaciones y, según planteó Ortolochipi, dejar de concentrar todos los esfuerzos en “sobrevivir o subsistir” para poder volver a trabajar sobre otras necesidades del colectivo.