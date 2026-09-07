La remontada de Colapinto en Monza que le reportó una fortuna a Alpine

El argentino Franco Colapinto sumó puntos claves tras una brillante recuperación en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. ¿Cuánto dinero ingresó?

El paso del Circuito Internacional de Monza marcó un hito bisagra para Alpine . En un fin de semana repleto de adrenalina, Franco Colapinto protagonizó una verdadera remontada en pista: tras una segunda largada donde llegó a marchar en el tercer lugar y un posterior despiste que lo relegó hasta la posición 16, el joven oriundo de Pilar logró finalizar en el noveno puesto.

El resultado no solo significó sumar dos unidades vitales en la tabla general de la Fórmula 1, sino que también se tradujo en una impactante inyección de dólares directos para la escudería francesa.

¿Cuántos dólares le hizo ganar Colapinto a Alpine?

En el ecosistema financiero de la Fórmula 1, cada unidad cosechada en el campeonato de constructores tiene un valor multimillonario. Tomando como parámetro el pozo distributivo y los coeficientes estipulados por la FIA, se estima que cada punto cosechado equivale aproximadamente a 1.465.910 dólares.

Bajo esa equivalencia matemática, el desempeño del argentino en la mítica pista italiana dio sus frutos: los dos puntos obtenidos con su noveno puesto significaron un ingreso estimado de 2.931.820 de dólares para Alpine.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó en la séptima posición, aportando otros 6 puntos equivalentes a 8.795.460 dólares. En concreto y en conjunto, la dupla de la escudería le garantizó al equipo la impresionante suma de U$D 11.727.280 en un solo fin de semana de competencia.

El lugar de Colapinto en la tabla de posiciones

Gracias a esta destacada suma de puntos en territorio italiano, Franco Colapinto alcanzó las 21 unidades en la tabla de posiciones individual y afirma su lugar número 12 en el campeonato mundial de la Fórmula 1.

Por ahora, el nacido en Pilar sigue manteniéndose como una de las máximas figuras emergentes de la categoría y devolviendo con números la confianza depositada por el equipo Alpine.