Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Los entrerrianos Diego Correa y Lautaro Cipriani forman parte del plantel de Argentina XV que realizará una gira por Inglaterra e Irlanda.

Argentina XV se prepara para una exigente gira por Europa, que incluirá dos amistosos de primer nivel ante Munster, de Irlanda, y Bristol Bears, de Inglaterra. El head coach Álvaro Galindo confirmó una nómina de 30 jugadores que representarán al seleccionado en estos compromisos internacionales.

Antes de partir, el equipo realizará una Concentración Nacional entre el 20 y el 25 de octubre en Hindú Club, con el objetivo de ajustar los últimos detalles del juego.

Durante esa semana, además de los entrenamientos, está previsto un amistoso frente a Uruguay, que se disputará el jueves 23 de octubre. Agustín Sarelli, de Marista Rugby Club, se sumará como invitado a la concentración.

Los encuentros de la gira europea se jugarán el 1 de noviembre frente a Munster en Thomond Park (Limerick, Irlanda), a las 14:00 h de Argentina, y el 7 de noviembre ante Bristol Bears en Ashton Gate (Bristol, Inglaterra), a las 16:45 h de Argentina.

El plantel de Argentina XV para la gira por Europa

Albrisi, Federico (Tala RC – Córdoba)

Bernasconi, Juan Pedro (La Plata RC – URBA)

Bildosola, Aitor (Los Tordos – Cuyo)

Cardozo, Facundo (Teqüe R.C – Cuyo)

Cipriani, Lautaro (Club Tilcara – Entre ríos)

Colidio, Lorenzo (Duendes RC – Rosario)

Correa, Diego (CAE – Entre ríos)

D’Amorim, Nicolás (Hindú Club – URBA)

Farisé, Bautista (Hindú Club – URBA)

Fernández, Galo (Universitario – Córdoba)

Filippa, Octavio (Jockey Club – Córdoba)

Fraga, Agustín (CUBA – URBA)

Garrido, Benjamín (Huirapuca – Tucumán)

Gea Salim, Leonardo (Jockey Club – Córdoba)

Hernández, Julián (Marista RC – Cuyo)

Latorre, Alfonso (BACRC – URBA)

Medina, Tomás (Cardenales RC – Tucumán)

Medrano, Matías (Regatas Bella Vista – URBA)

Moreno, Francisco (Universitario – Tucumán)

Oviedo, Leonel (Córdoba Athletic – Córdoba)

Pérez Rachel, Juan Cruz (Deportiva Francesa – URBA)

Pernas, Santiago (Alumni – URBA)

Pregot, Estanislao (Jockey Club – Salta)

Sánchez Valarolo, Faustino (Palermo Bajo – Córdoba)

Simes, Lautaro (Tala RC – Córdoba)

Soler, Mateo (Tala RC – Córdoba)

Sugasti, Alejo (Jockey Club – Rosario)

Toth, Agustín (Lomas Athletic – URBA)

Vivas, Juan Manuel (Los Tordos – Cuyo)

Wade, Tobías (Alumni – URBA)