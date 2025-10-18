Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Los entrerrianos Diego Correa y Lautaro Cipriani forman parte del plantel de Argentina XV que realizará una gira por Inglaterra e Irlanda.

El primera línea del CAE

El primera línea del CAE, Diego Correa, citado para integrar el plantel de Argentina XV

Argentina XV se prepara para una exigente gira por Europa, que incluirá dos amistosos de primer nivel ante Munster, de Irlanda, y Bristol Bears, de Inglaterra. El head coach Álvaro Galindo confirmó una nómina de 30 jugadores que representarán al seleccionado en estos compromisos internacionales.

Antes de partir, el equipo realizará una Concentración Nacional entre el 20 y el 25 de octubre en Hindú Club, con el objetivo de ajustar los últimos detalles del juego.

Durante esa semana, además de los entrenamientos, está previsto un amistoso frente a Uruguay, que se disputará el jueves 23 de octubre. Agustín Sarelli, de Marista Rugby Club, se sumará como invitado a la concentración.

Los encuentros de la gira europea se jugarán el 1 de noviembre frente a Munster en Thomond Park (Limerick, Irlanda), a las 14:00 h de Argentina, y el 7 de noviembre ante Bristol Bears en Ashton Gate (Bristol, Inglaterra), a las 16:45 h de Argentina.

El plantel de Argentina XV para la gira por Europa

Albrisi, Federico (Tala RC – Córdoba)

Bernasconi, Juan Pedro (La Plata RC – URBA)

Bildosola, Aitor (Los Tordos – Cuyo)

Cardozo, Facundo (Teqüe R.C – Cuyo)

Cipriani, Lautaro (Club Tilcara – Entre ríos)

Colidio, Lorenzo (Duendes RC – Rosario)

Correa, Diego (CAE – Entre ríos)

D’Amorim, Nicolás (Hindú Club – URBA)

Farisé, Bautista (Hindú Club – URBA)

Fernández, Galo (Universitario – Córdoba)

Filippa, Octavio (Jockey Club – Córdoba)

Fraga, Agustín (CUBA – URBA)

Garrido, Benjamín (Huirapuca – Tucumán)

Gea Salim, Leonardo (Jockey Club – Córdoba)

Hernández, Julián (Marista RC – Cuyo)

Latorre, Alfonso (BACRC – URBA)

Medina, Tomás (Cardenales RC – Tucumán)

Medrano, Matías (Regatas Bella Vista – URBA)

Moreno, Francisco (Universitario – Tucumán)

Oviedo, Leonel (Córdoba Athletic – Córdoba)

Pérez Rachel, Juan Cruz (Deportiva Francesa – URBA)

Pernas, Santiago (Alumni – URBA)

Pregot, Estanislao (Jockey Club – Salta)

Sánchez Valarolo, Faustino (Palermo Bajo – Córdoba)

Simes, Lautaro (Tala RC – Córdoba)

Soler, Mateo (Tala RC – Córdoba)

Sugasti, Alejo (Jockey Club – Rosario)

Toth, Agustín (Lomas Athletic – URBA)

Vivas, Juan Manuel (Los Tordos – Cuyo)

Wade, Tobías (Alumni – URBA)

Argentina le ganó a Colombia y jugará la final del Mundial Sub 20 tras 18 años

Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

GDN Argentina presente en la 46° Fiesta Nacional de la Soja en Santa Fe

Argentina, con nueva dupla de ataque, se prueba ante Puerto Rico en Miami

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos