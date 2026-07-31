Argentino apostó por un ex Colón: Joaquín Fernández jugará en la Liga Nacional

El base entrerriano fue confirmado como nuevo jugador del equipo de Junín tras destacarse en la última Liga Argentina con la camiseta rojinegra. Buscará trasladar su gran presente a la máxima categoría del básquet nacional.

Joaquín Fernández tendrá un nuevo desafío en su carrera. Luego de ser uno de los jugadores más destacados de Colón durante la última temporada de la Liga Argentina, el base entrerriano fue oficializado como refuerzo de Argentino de Junín, que lo incorporó para disputar la próxima edición de la Liga Nacional.

El club bonaerense anunció la contratación en sus redes sociales con un cálido mensaje: "Bienvenido a Las Morochas, Joaquín" , confirmando la llegada del jugador de Paraná al plantel que conduce Adrián Capelli .

Un rendimiento que despertó el interés de Argentino

Fernández llega al Turco después de una temporada de muy buen nivel con Colón, donde fue una de las principales referencias del equipo santafesino.

En 31 presentaciones, el armador registró 12,4 puntos, 4,1 rebotes y 3,8 asistencias por partido, además de un 54% de efectividad en tiros de dos puntos, números que reflejan su importancia dentro del conjunto rojinegro.

Su capacidad para conducir al equipo, generar juego y aportar gol convencieron a Argentino, que apostó por su contratación para reforzar el perímetro de cara a un campeonato exigente.

Del gran año en Santa Fe al salto a la máxima categoría

Surgido del básquet entrerriano, Fernández construyó su carrera con pasos por Echagüe y Estudiantes de Paraná, antes de llegar a Colón, donde terminó de consolidarse como uno de los bases más rendidores de la Liga Argentina.

Ahora, con el desafío de defender la camiseta de Argentino de Junín, buscará mantener el nivel que mostró en Santa Fe y transformarse en una pieza clave para un equipo que intentará afianzarse en la Liga Nacional.

Para Colón, en tanto, su partida representa la salida de uno de los jugadores más regulares de la última campaña, mientras que Fernández tendrá la posibilidad de volver a mostrarse en la elite del básquet argentino con la experiencia adquirida durante su paso por el Sabalero.