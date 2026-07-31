Uno Santa Fe | Ovación | Argentino

Argentino apostó por un ex Colón: Joaquín Fernández jugará en la Liga Nacional

El base entrerriano fue confirmado como nuevo jugador del equipo de Junín tras destacarse en la última Liga Argentina con la camiseta rojinegra. Buscará trasladar su gran presente a la máxima categoría del básquet nacional.

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 09:54hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Argentino apostó por un ex Colón: Joaquín Fernández jugará en la Liga Nacional

Joaquín Fernández tendrá un nuevo desafío en su carrera. Luego de ser uno de los jugadores más destacados de Colón durante la última temporada de la Liga Argentina, el base entrerriano fue oficializado como refuerzo de Argentino de Junín, que lo incorporó para disputar la próxima edición de la Liga Nacional.

El club bonaerense anunció la contratación en sus redes sociales con un cálido mensaje: "Bienvenido a Las Morochas, Joaquín", confirmando la llegada del jugador de Paraná al plantel que conduce Adrián Capelli.

Un rendimiento que despertó el interés de Argentino

Fernández llega al Turco después de una temporada de muy buen nivel con Colón, donde fue una de las principales referencias del equipo santafesino.

En 31 presentaciones, el armador registró 12,4 puntos, 4,1 rebotes y 3,8 asistencias por partido, además de un 54% de efectividad en tiros de dos puntos, números que reflejan su importancia dentro del conjunto rojinegro.

Su capacidad para conducir al equipo, generar juego y aportar gol convencieron a Argentino, que apostó por su contratación para reforzar el perímetro de cara a un campeonato exigente.

Del gran año en Santa Fe al salto a la máxima categoría

Surgido del básquet entrerriano, Fernández construyó su carrera con pasos por Echagüe y Estudiantes de Paraná, antes de llegar a Colón, donde terminó de consolidarse como uno de los bases más rendidores de la Liga Argentina.

Ahora, con el desafío de defender la camiseta de Argentino de Junín, buscará mantener el nivel que mostró en Santa Fe y transformarse en una pieza clave para un equipo que intentará afianzarse en la Liga Nacional.

Para Colón, en tanto, su partida representa la salida de uno de los jugadores más regulares de la última campaña, mientras que Fernández tendrá la posibilidad de volver a mostrarse en la elite del básquet argentino con la experiencia adquirida durante su paso por el Sabalero.

Argentino Colón Liga Nacional
Noticias relacionadas
Francisco Cerúndolo quedó eliminado del ATP 250 de Los Cabos.

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

quinteros pidio por refuerzos tras la victoria de independiente

Quinteros pidió por refuerzos tras la victoria de Independiente

paredes defendio a tomas aranda tras el penal fallado en boca ante ohiggins

Paredes defendió a Tomás Aranda tras el penal fallado en Boca ante O'Higgins

la dura sancion que recibio enzo perez tras su expulsion en deportivo maipu

La dura sanción que recibió Enzo Pérez tras su expulsión en Deportivo Maipú

Lo último

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Último Momento
La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal