Uno Santa Fe | Policiales | Esperanza

Esperanza: cayó preso como presunto autor de amenazas y daños en un contexto de violencia de género

Un hombre de 35 años fue aprehendido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por amenazas y daños en un contexto de violencia de género. La investigación se inició tras la denuncia de su pareja

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de julio 2026 · 10:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El hombre detenido por la Policía de Investigaciones (PDI)

gentileza

El hombre detenido por la Policía de Investigaciones (PDI)

Este jueves, y como resultado de una investigación por amenazas y daños agravados en un contexto de violencia de género, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron en la ciudad de Esperanza a un hombre de 35 años, señalado como el presunto autor de los hechos.

La denuncia

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer, quien manifestó haber sido amenazada por su pareja. Según su relato, antes de retirarse del domicilio, el hombre tomó su teléfono celular, lo arrojó contra una pared y provocó su destrucción.

Quedó detenido por orden de la Fiscalía

Tras concretar el procedimiento, los investigadores informaron lo actuado a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez.

El funcionario judicial ordenó que el hombre, identificado con las iniciales G. A. A., de 35 años, permanezca privado de su libertad, sea trasladado a Medicina Legal para la revisión médica correspondiente, identificado formalmente y luego alojado en una dependencia policial de Orden Público.

De manera provisoria, la atribución delictiva fue calificada como amenazas y daños en un contexto de violencia de género.

• LEER MÁS: Geriátricos clandestinos: tras el horror en Bº Nuevo Horizonte, allanaron dos inmuebles en el norte de Santa Fe y buscan nuevas conexiones

Esperanza preso amenazas violencia de género
Noticias relacionadas
microtrafico: pesquisas de la pdi aprehendieron a nueve personas en seis allanamientos en barrio san agustin ii

Microtráfico: pesquisas de la PDI aprehendieron a nueve personas en seis allanamientos en barrio San Agustín II

Geriátricos clandestinos: dos domicilios fueron allanados en Santa Fe por posibles irregularidades.

Geriátricos clandestinos: tras el horror en Bº Nuevo Horizonte, allanaron dos inmuebles en el norte de Santa Fe y buscan nuevas conexiones

La escuela Pedro Bustamente de la ciudad de Santo Tomé 

Ladrones entraron y robaron en la Escuela Bustamante de Santo Tomé: suspendieron las clases del turno mañana

El lugar desde el cual se llevaron las placas de bronce del establecimiento escolar

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Lo último

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Último Momento
La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

La AFC se sumó al rechazo de la UEFA y la CONCACAF contra la privatización de los torneos de la FIFA

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

De fichaje estrella a no ser tenido en cuenta: Real Madrid le busca salida a Mastantuono

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Cerúndolo perdió con Géa y se despidió en los cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones se retomarán en seis meses

Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Cambia el transporte entre Santa Fe y Rosario por la ruta nacional 11: más frecuencias y un solo boleto

Ovación
Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Sudamericana: así quedaron armados los cruces de octavos de final

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Llega la última y decisiva fecha del Torneo del Interior A

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Arranca la penúltima fecha del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal