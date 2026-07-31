Esperanza: cayó preso como presunto autor de amenazas y daños en un contexto de violencia de género

Un hombre de 35 años fue aprehendido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa por amenazas y daños en un contexto de violencia de género. La investigación se inició tras la denuncia de su pareja

Este jueves, y como resultado de una investigación por amenazas y daños agravados en un contexto de violencia de género , efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron en la ciudad de Esperanza a un hombre de 35 años , señalado como el presunto autor de los hechos.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer, quien manifestó haber sido amenazada por su pareja . Según su relato, antes de retirarse del domicilio, el hombre tomó su teléfono celular , lo arrojó contra una pared y provocó su destrucción.

Quedó detenido por orden de la Fiscalía

Tras concretar el procedimiento, los investigadores informaron lo actuado a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Alejandro Benítez.

El funcionario judicial ordenó que el hombre, identificado con las iniciales G. A. A., de 35 años, permanezca privado de su libertad, sea trasladado a Medicina Legal para la revisión médica correspondiente, identificado formalmente y luego alojado en una dependencia policial de Orden Público.

De manera provisoria, la atribución delictiva fue calificada como amenazas y daños en un contexto de violencia de género.

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