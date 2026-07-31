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Unión recibió una oferta por Vargas y la dirigencia negocia un acuerdo

En las últimas horas la dirigencia de Unión recibió una propuesta del fútbol árabe para adquirir el 50% de la ficha del lateral y si bien no hay acuerdo, se espera una segunda oferta

Ovación

Por Ovación

31 de julio 2026 · 10:05hs
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Unión está cerca de transferir el 50% de la ficha de Lautaro Vargas.

Unión está cerca de transferir el 50% de la ficha de Lautaro Vargas.

La chance de que Lautaro Vargas emigre de Unión es concreta. La dirigencia rojiblanca recibió una propuesta de un club árabe para adquirir el 50% del pase del lateral derecho.

Vargas y la chance concreta de salir de Unión

Esa primera oferta no fue aceptada por el Tate y se espera que acerquen una segunda para ser analizada. Recordando que Unión posee el 80% de la ficha del jugador, ya que el 20% pertenece a ADIUR que es un club de Rosario.

Así las cosas, habrá que aguardar las próximas horas para tener un panorama más claro. El jugador desea salir, ya que el contrato que le ofrecieron es muy importante en lo económico. Con Unión tiene vínculo hasta diciembre de 2028.

Sin dudas que representaría un salto para Vargas respecto al dinero que cobraría en el fútbol árabe, pero al no tener cláusula de salida, todo está en manos de la dirigencia rojiblanca.

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Dependiendo de lo que suceda en lo inmediato, se sabrá si el jugador es titular este sábado ante Gimnasia de Mendoza. En caso de que Vargas no juegue por ser transferido, su lugar lo ocupará Juan de Dios Pintado.

La llegada del uruguayo sin dudas que obedece también a la posibilidad de que Vargas sea negociado. Y es que desde hace tiempo se viene mencionando la chance de que el defensor sea transferido.

Sucede que ante tantas salidas, la dirigencia tenía pensado no vender ningún jugador más, pero ante una oferta importante como la que puede llegar por Vargas, no tendría margen para rechazarla.

Unión Vargas oferta
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