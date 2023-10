Santa Fe cayó de local frente a Santiago del Estero en Sauce Viejo

Santa Fe no jugó un buen partido y terminó perdiendo frente a Santiago del Estero 13 a 7.

En una tarde muy calurosa, el elenco santafesino no jugó un buen partido, los chicos estaban como nerviosos, imprecisos, y no contar con la pelota para jugar. A ello hay que sumarle el orden elenco santiagueño, entrenado por Gonzalo Leguizamón, hermano del ex Puma Juan Manuel, quien se adueñó del control de las acciones, tuvo más tiempo en campo santafesino pero falló en la definición. Al descanso se fue ganando la visita por apenas 6 a 0. La USR tuvo para descontar, pero el full back santafesino falló en el envío a los postes un penal desde una posición bastante factible.