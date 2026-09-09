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Colectivos en Santa Fe: comienzan a normalizarse los servicios tras las asambleas de UTA

Las líneas 3 y 15 de Ersa y las líneas 10, 11 y 18 de Autobuses comenzaron a retomar sus recorridos habituales luego de las asambleas realizadas este miércoles. En tanto, la línea C Negra de Continental mantenía el servicio restringido.

9 de septiembre 2026 · 11:30hs
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Colectivos en Santa Fe: comienzan a normalizarse los servicios tras las asambleas de UTA

José Busiemi

El servicio de colectivos en Santa Fe comenzó a normalizarse este miércoles luego de las asambleas realizadas por trabajadores nucleados en la UTA Seccional Santa Fe. Las líneas que se encontraban afectadas por la medida comenzaron a retomar progresivamente sus servicios, aunque pueden registrarse demoras y una normalización gradual de las frecuencias.

Las asambleas alcanzaron a las líneas 3 y 15 de Ersa y a las líneas 10, 11 y 18 de Autobuses, que durante la mañana tuvieron modificaciones en la prestación habitual del servicio.

Por otra parte, la línea C Negra de Continental mantenía el servicio restringido, por lo que los usuarios de ese recorrido podían continuar encontrándose con demoras y una frecuencia inferior a la habitual.

Qué pasa con los colectivos en Santa Fe

Con la finalización de las asambleas, las líneas 3, 15, 10, 11 y 18 comenzaron a retomar los servicios. La normalización será progresiva hasta recuperar el esquema habitual de frecuencias.

La medida forma parte del plan de lucha de la UTA Santa Fe ante el conflicto salarial que mantiene el gremio con las empresas de transporte nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap).

Desde el sindicato reclaman el reconocimiento y cumplimiento del acuerdo salarial nacional, al considerar que la propuesta realizada por el sector empresario no se corresponde con la evolución de la inflación ni con los incrementos acordados para los trabajadores del transporte.

La jornada generó interrupciones y restricciones en distintas líneas de colectivos de la ciudad de Santa Fe y la región, aunque el escenario comenzó a normalizarse una vez finalizadas las asambleas.

Santa Fe colectivos servicios UTA asambleas
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