Llega el octavo capítulo en la Copa Santa Fe de rugby masculino

Con motivo de la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos, la Copa Santa Fe organizada por la Unión Santafesina de Rugby se disputará jueves y viernes

Aprovechando que se disputa una nueva jornada en el Torneo del Interior A y hay ventana en el Regional del Litoral, de modo especial entre jueves 10 y viernes 11 de septiembre disputará la octava fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que cuenta con la organización de la Unión Santafesina y el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe. En cuanto al Torneo Dos Orillas de juveniles habrá actividad el sábado 12 con actividad reducida.

Por la 8° fecha de la Primera División de la Copa Santa Fe, este jueves 10, a las 20.30, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club será anfitrión de Cha Roga Club con el arbitraje de Mateo Ciaccio, mientras que a partir de las 21, en el polideportivo de la ruta provincial 70, en la cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza recibirá a La Salle Jobson con el referato de Nicolás Barraza.

El viernes 11 de septiembre, a las 21, a la vera de la autopista, CRAI será anfitrión de Atlético Almirante Brown de San Vicente con el seguimiento de Exequiel Adrover, mientras que en barrio Las Delicias, a partir de las 21, Universitario de Santa Fe se medirá con CRAR de Rafaela con el control de Alfredo Fun. En la oportunidad quedará libre Querandí RC. El sábado 12, si jugarán por el Desarrollo, a partir de las 16, Coronda RC con San Carlos con el arbitraje de Leonardo Del Río.

En la categoría principal las posiciones están de la siguiente manera: CRAI 26; Universitario 24, CRAR de Rafaela 21, Alma Juniors de Esperanza 20, Santa Fe Rugby y Brown de San Vicente 17, La Salle Jobson 14; Cha Roga Club 6, Querandí RC 1. En cuanto a la divisional reserva, que no juegan este fin de semana, la tabla de posiciones se encuentran de esta forma: CRAI 29, Santa Fe Rugby 24, CRAR de Rafaela 21, Universitario 20, Alma Juniors de Esperanza y Cha Roga Club 15, La Salle Jobson 13, Brown de San Vicente 5, Querandí RC 2.

CRAI, puntero de la Copa Santa Fe, recibirá al representativo de Brown de San Vicente.

La competencia en el Dos Orillas de juveniles

Por la segunda fecha de la Final Four del Torneo Dos Orillas que organiza la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana habrá actividad reducida. Por la Final Oro, en Menores de 19, el sábado 12, a las 14.30, jugarán Santa Fe Rugby con CRAI con el control de Fernando De Feo, y Estudiantes de Paraná con CRAR de Rafaela. En Menores de 15, a las 11, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará con La Salle Jobson con el arbitraje de Bruno Martino y en la autopista, CRAI lo hará con Estudiantes de Paraná con el referato de Enrique Farjath. En Menores de 14, a las 11, Santa Fe Rugby jugará con La Salle Jobson con el control de Zoe Charvey.

Por la final Plata, en Menores de 19, el jueves 10, a las 20.30, La Salle Jobson recibirá a Universitario en Cabaña Leiva con el arbitraje de Juan Pablo Ferino, y el sábado 12, el Paraná Rowing lo hará con Tilcara. En Menores de 15, a las 12.30, Universitario jugará con CRAR de Rafaela bajo el arbitraje del Kina Cristian Kuverling, y Tilcara con Rowing. En Menores de 14, a las 11, jugarán Universitario con CRAR con el arbitraje de Oscar Baruffato, y Tilcara con Rowing.

En cuanto al Bronce, el sábado 19, en M15, a las 12.30, Cha Roga recibirá a Alma Juniors de Esperanza, y a las 14, en M14, Cha Roga lo hará con Alma Juniors de Esperanza. En M2 lo hará el elenco Cangrejo con los esperancinos. El cruce en M17 entre Querandí RC con Brown de San Vicente fue postergado. Habará amistosos el sábado 12 en Santo Tomé, entre Cha Roga con Santa Fe Rugby. A las 12.30, en M2, con el control de Carlos Manera, y a las 14, en M1, con el seguimiento de Max Maignien.