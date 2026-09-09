Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto en Fórmula 1: los horarios del Gran Premio de España

Este fin de semana debutará el Circuito Madring en la Fórmula 1, donde Franco Colapinto buscará hacer historia.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 11:45hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colapinto en Fórmula 1: los horarios del Gran Premio de España

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El mismo se llevará a cabo en el Circuito de Madring, que se estrenó este año y que cuenta con una extensión de 5,419 kilómetros y un total de 22 curvas.

La actividad en el GP de España comenzará este viernes a las 8:30 de la mañana con la primera práctica libre y se extenderá durante una hora, mientras que la segunda sesión de entrenamientos se llevará a cabo a partir de las 12 del mediodía.

El sábado los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas, ya que a las 7:30 de la mañana comenzará la tercera y última práctica libre. Unas horas después, a las 11, será la clasificación.

Finalmente, la acción en el Circuito de Madring concluirá el domingo con la carrera, que está programada para las 10 de la mañana.

Colapinto llega a este Gran Premio luego de su buena actuación en Italia, donde finalizó noveno después de recuperarse de un despiste que lo había hecho caer de la cuarta a la decimosexta colocación. Incluso reconoció entre lágrimas tras dicha carrera que desaprovechó una muy buena oportunidad tanto para él como para Alpine.

De todas maneras, el nivel que mostró su monoplaza ilusiona de cara a las próximas fechas, por lo que el argentino podría tener una muy buena recta final de temporada en caso de no cometer errores groseros.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien el domingo pasado se impuso en el Gran Premio que se disputó en su país al protagonizar una remontada histórica tras comenzar en el decimonoveno lugar.

Aquella victoria le permitió a Antonelli llegar a los 267 puntos y así sacarle 66 a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes).

El cronograma y horarios del GP de España de Fórmula 1

Viernes 11/9:

  • Práctica libre 1 de 8:30 a 9:30
  • Práctica libre 2 de 12 a 13

Sábado 11/9:

  • Práctica libre 3 de 7:30 a 8:30
  • Clasificación a las 11

Domingo 12/9:

  • Carrera a las 10

Colapinto Fórmula 1 España
Noticias relacionadas
la remontada de colapinto en monza que le reporto una fortuna a alpine

La remontada de Colapinto en Monza que le reportó una fortuna a Alpine

el fuerte respaldo de alpine a colapinto tras su frustracion en monza

El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su frustración en Monza

colapinto rompio en llanto tras el gp de italia: era una gran oportunidad

Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia: "Era una gran oportunidad"

video: el dramatico accidente de leclerc que cambio la carrera y beneficio a colapinto

Video: El dramático accidente de Leclerc que cambió la carrera y benefició a Colapinto

Lo último

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Último Momento
Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

Malaspina va por su cuarta reelección en Argentinos tras la denuncia por contrataciones

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

B° Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos mujeres y un adolescente tras secuestrar 126 dosis de cocaína y tres armas de fuego

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos: Rosario se prepara para la gran ceremonia inaugural

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Los pibes de inferiores ganan terreno en el Unión de Leonardo Madelón

Ovación
Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión blindó a otra de sus jóvenes promesas: Mateo Aimar firmó hasta 2029

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión recupera a Luna Diale: una buena noticia para Madelón antes de visitar a Talleres

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Unión afronta un desafío inédito sin la presencia de Cristian Tarragona

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Julián Palacios rompió el silencio antes de volver en Unión: la expulsión y su futuro

Policiales
Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Falleció la joven de 20 años tras sufrir quemaduras en el 75% de su cuerpo durante un incendio en B° Santa Rosa de Lima: investigan si fue un accidente o un femicidio

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Atraparon a dos mujeres por la venta barrial de drogas y les secuestraron estupefacientes en B° Adelina Centro de Santo Tomé

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Ceres: cayó un vendedor barrial de drogas y le secuestraron marihuana, dinero y una pistola

Escenario
Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando Casa, su último disco

Natalie Pérez llega a Santa Fe presentando "Casa", su último disco

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"