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Unión: la llamativa coincidencia en la racha de tres victorias consecutivas

Unión cosechó tres triunfos al hilo, al igual que en el Torneo Apertura, con una particularidad que sin dudas resulta sorprendente y que está emparentada con los rivales a los que enfrentó

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 10:18hs
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Unión sumó tres victorias al hilo

Unión sumó tres victorias al hilo, al igual que en el Torneo Apertura y ante los mismos rivales.

Las estadísticas son coincidentes e indican que Unión alcanzó las tres victorias consecutivas, un hecho que no se daba desde el Torneo Apertura y que tiene como dato más llamativo, es que se repiten los equipos a los que el Tate superó.

La racha positiva y la coincidencia con los rivales

En el Torneo Apertura, Unión venció a Aldosivi 1-0 en condición de local, mientras que en la 7° fecha, derrotó 3-1 a Sarmiento como visitante y en la 8° le ganó 2-1 a Instituto en Córdoba.

Mientras que ahora, el Tate volvió a ganar tres partidos seguidos, ante los mismos rivales. La racha arrancó con el triunfo como visitante ante Aldosivi por 3-1 y siguió con las victorias como local frente a Sarmiento 4-1 e Instituto 3-1.

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La diferencia está dada en que en el Apertura, Unión ganó dos partidos como visitante y uno en condición de local, mientras que en el actual Clausura, dos victorias fueron en el 15 de Abril y la restante fuera de Santa Fe.

Pero además, en esta racha, la diferencia de gol es mayor, dado que Unión anotó 10 goles y le marcaron tres, alcanzando una diferencia de gol de +7. Mientras que en el Apertura, convirtió seis y le anotaron dos, con una diferencia de gol de +4.

Unión victorias racha
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