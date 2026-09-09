Juegos Suramericanos: Los Pumas 7 y el vóley femenino con plantel definido

El rugby masculino y el vóley femenino disputarán sus compromisos en Rosario, y sus entrenadores confirmaron los planteles que afrontarán la competencia en la provincia de Santa Fe

Marcos Moneta será una de las presencias destacadas en el plantel de Los Pumas 7´s para los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y tendrán como sedes a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Participarán más de 4.000 atletas de 15 países, en 60 disciplinas, y se estima una convocatoria de más de 2 millones de espectadores presenciales, además de otros 2 millones a través de transmisiones de TV y plataformas digitales. A pocos días del comienzo de las competencias, los seleccionados de rugby masculino, y el de vóley femenino ya cuentan con sus respectivos planteles que jugarán en la ciudad de Rosario.

El head coach de Los Pumas 7´s, Santiago Gómez Cora lleva todo a Rosario. Con la excepción del riojano Luciano González, el combinado nacional de juego reducido viene con lo mejor a jugar sus compromisos al Hipódromo de Rosario. Con el rosarino Pedro De Haro y la megaestrella Marcos Moneta en el plantel, este es el listado oficial del seleccionado nacional para los Juegos Suramericanos.

Los Pumas 7´s: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Mateo Fossatti, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Argentina jugará el viernes 18 a las 15.50 en el debut con Perú, luego lo hará a las 18.32 ante Paraguay. El sábado 19, se medirá a las 14.44 con Colombia, a las 17.26 con Chile y a las 20.08 con Uruguay. El domingo 20 a las 16.20 frente a Brasil.

Las Panteras para jugar los Suramericanos

Argentina se instaló el pasado lunes con nueve jugadoras para la última etapa de la preparación para los Juegos Suramericanos que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario. Es importante señalar que Martina Bednarek de Rosario, la tucumana Nicole Pérez y la correntina Victoria Caballero, se sumarán luego del Sudamericano.

El plantel completo es el que se detalla a continuación: Morena Chiappero (Mar del Plata), Elena Guerrico (Tucumán), Julieta Medina Sarmiento (Tucumán), Martina Da Dalt (Buenos Aires), Victoria Matich (Campana), Helena Cugno (Devoto, Córdoba), Julieta Ruelli (Villa Constitución), Eugenia Martínez (Villa Dora de Santa Fe), Martina Bednarek (Rosario), Nicole Pérez (Tucumán), Emma Oldani (Villa Dora) y Victoria Caballero (Corrientes).

Emma Oldani de Villa Dora fue convocada para integrar el plantel de Las Panteras que jugará en Rosario.

El cuerpo técnico está conformado por Pablo Pereira (entrenador); la santafesina de Regatas de Santa Fe, Florencia Delfino y Eduardo Allona (asistentes), Hernán Cusolito es el estadístico; Alan Jakimczuk el preparador físico, Francisco Curuchet el kinesiólogo y Diego Ferreyra el jefe de equipo.

El combinado nacional disputará sus competencias en el estadio cubierto Claudio Newell de la ciudad de Rosario del 15 al 19 de septiembre. El debut frente a Paraguay será el martes 15 a las 14, el miércoles 16 a las 14 lo hará con Chile, el jueves 17 a las 14 con Venezuela, y el viernes 19 a las 18 se medirá con Colombia.