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Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Victoria Granatto se refirió al saludo que le dedicó el rosarino al plantel femenino de hockey tras consagrarse campeonas del mundo

9 de septiembre 2026 · 11:41hs
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Extraños dichos de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Messi

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo tras vencer a Países Bajos en una definición histórica y, luego del título, recibieron mensajes de reconocimiento de distintas figuras del deporte. Entre ellos apareció Lionel Messi, quien felicitó al seleccionado argentino de hockey femenino a través de sus redes sociales.

El rosarino publicó un mensaje en sus redes sociales después de la coronación: "Felicitaciones campeonas!!!".

Sin embargo, la reacción de Victoria Granatto al saludo del capitán de la selección argentina generó repercusión. En diálogo con ESPN, la delantera de Santa Bárbara reconoció el valor del gesto, aunque cuestionó que el saludo del futbolista haya concentrado tanta atención dentro del plantel.

"A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi. O sea, no pasa nada", expresó.

La jugadora consideró que la celebración debía poner el foco en las protagonistas del hockey argentino y en las referentes que construyeron la identidad de Las Leonas a lo largo de las últimas décadas.

En ese sentido, Granatto destacó a dos figuras históricas del seleccionado argentino: "Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más grande".

La frase rápidamente generó repercusión en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron sus palabras como un cuestionamiento hacia Messi, mientras que otros consideraron que Granatto buscó defender la identidad propia del hockey femenino y darle protagonismo a los emblemas del deporte.

Quién es Victoria Granatto, referente de Las Leonas

Victoria Granatto representa una de las principales figuras surgidas de la selección argentina de hockey a sus 35 años. Su carrera con la Albiceleste alcanzó uno de sus puntos más importantes con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A comienzos de 2026 volvió a recibir una convocatoria para integrar Las Leonas, una muestra de su vigencia dentro del seleccionado argentino.

A pesar de su trayectoria con el seleccionado, la jugadora mantiene su vínculo con Santa Bárbara, club en el que se formó y que considera una parte central de su carrera.

Además de su carrera deportiva, Granatto es licenciada en Educación Física, título que obtuvo en la Universidad Nacional de La Plata.

Las Leonas Lionel Messi hockey
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