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Colapinto: "Será muy especial para mí correr en Madrid"

Tras sumar en Monza y con un Alpine que mostró una mejoría, el argentino afrontará este fin de semana el estreno del circuito madrileño en la Fórmula 1. Su objetivo es repetir la cosecha de puntos.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2026 · 12:00hs
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Colapinto: Será muy especial para mí correr en Madrid

Franco Colapinto ya tiene un nuevo desafío por delante. Después de cerrar el Gran Premio de Italia con un noveno puesto que tuvo sabor a remontada, el piloto argentino se prepara para competir por primera vez en el flamante circuito de Madring, que será escenario este fin de semana del Gran Premio de España.

El trazado ubicado en las inmediaciones de Valdebebas, en Madrid, será completamente nuevo para los protagonistas de la Fórmula 1. Por ese motivo, una de las claves estará en la velocidad con la que cada piloto pueda adaptarse a sus características.

Colapinto ya comenzó ese proceso. Durante la semana realizó trabajos en el simulador de Alpine, buscando llegar a la primera salida a pista con la mayor cantidad de referencias posibles. El circuito cuenta con sectores novedosos, entre ellos la particular curva 12, conocida como La Monumental, que presenta una marcada inclinación.

El circuito parece bastante singular y requerirá un aprendizaje rápido para alcanzar el ritmo”, explicó el argentino. Y agregó: “Algunas curvas son muy diferentes, la inclinación de la curva 12 será divertida de conducir en la vida real”.

Para el piloto de Pilar, precisamente, encontrar rápidamente los límites del auto será una de las cuestiones determinantes. “Encontrar el ritmo será clave para un fin de semana exitoso”, sostuvo.

Una carrera especial para Franco Colapinto en España

La competencia madrileña tendrá además un significado particular para Colapinto, quien vivió durante un tiempo en Madrid y mantiene un vínculo especial con la ciudad.

Viví en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y guardo grandes recuerdos de mis tiempos aquí. Será muy especial para mí correr en este circuito”, manifestó.

Pero más allá de lo sentimental, el argentino llegará a España con expectativas deportivas renovadas después de lo ocurrido en Monza.

En el Gran Premio de Italia, Colapinto llegó a marchar tercero, pero un despiste lo hizo retroceder hasta el decimosexto lugar. A partir de allí protagonizó una recuperación que le permitió terminar noveno y volver a sumar puntos.

El resultado, sin embargo, no evitó cierta frustración. “Creo que como equipo podemos estar orgullosos, porque el ritmo que mostramos fue sólido en cada sesión”, destacó. Y reconoció: “Aunque estoy frustrado con mi carrera, creo que logramos una remontada para terminar en los puntos”.

Alpine confía en sus mejoras

Otro elemento que alimenta las expectativas de Colapinto es el funcionamiento del paquete de actualizaciones del A526 que Alpine puso en pista en Monza.

El argentino considera que todavía hay margen para comprender y aprovechar mejor esas mejoras, pero el rendimiento mostrado en Italia fue una señal positiva para la escudería.

La última vez demostramos que nuestro paquete mejorado tiene buen ritmo y aún tenemos mucho que aprender sobre él”, explicó.

Con el antecedente de Monza y un circuito completamente nuevo por descubrir, Colapinto ya estableció su meta para el Gran Premio de España: volver a estar entre los pilotos que sumen puntos.

Nuestro objetivo en Madrid será aprovecharlo y volver a puntuar”, concluyó el argentino.

Colapinto Madrid Fórmula 1
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