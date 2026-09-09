Se concretó con éxito el Campeonato Nacional U18 de atletismo en Venado Tuerto

En la pista profesora Yolanda Cantoni del parque Municipal de Venado Tuerto, se desarrolló el Nacional de atletismo organizado por la Federación Santafesina junto a la Asociación Atlética Sur Santafesino

En la renovada e impecable pista profesora Yolanda Cantoni del parque Municipal General Belgrano de la ciudad de Venado Tuerto, se concretó el Campeonato Nacional de Atletismo U18, organizado en forma conjunta por la Federación Santafesina de Atletismo (FSA) y la Asociación Atlética Sur Santafesino (AASS), por delegación de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), y con el acompañamiento del Gobierno de Venado Tuerto.

El evento deportivo contó con una amplia representación federal, con más de 400 atletas inscriptos provenientes de 23 provincias que compitieron durante dos días, estuvo destinado a atletas nacidos entre 2009 y 2011, siendo además una de las principales competencias del calendario de la CADA para las categorías formativas.

El presidente de la Federación Santafesina de Atletismo, Juan Alberto Scarpín, expresó que “gracias a todos por disfrutar durante dos días de esta edición del campeonato nacional de la categoría U18, la antigua categoría de menores. Argentina fue el primer país en el mundo que tuvo una categoría de menores, ya que no existía ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en los países de Oriente. En nuestro país se realizó el primer campeonato sudamericano en Comodoro Rivadavia”, evocó. Beto, comentó que “tenemos la suerte de tener esta cantidad enorme de federaciones presentes. Espero que hayan podido disfrutar del evento y se lleven la mejor impresión, seguramente será así será, por el especial tratamiento que tiene la ciudad de Venado Tuerto con sus visitantes”.

Más de 400 deportistas se hicieron presentes en la remozada pista ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe.

A su turno, el presidente de la Confederación Argentina de Atletismo, Daniel Sotto, quien recodó que “esta fiesta me tuvo como protagonista allá por el año 1981, hace 45 años. Aquí tuve la posibilidad de correr cuando era de tierra y hoy es un bello escenario que ojalá disfruten. Esta es una categoría de desarrollo, de promoción, y por supuesto que está la expectativa puesta para que muchos logren sus objetivos. Tenemos una confederación que es bien federal y en distintos puntos del país estamos acompañando el desarrollo de eventos de estas características”.

La Federación Santafesina presente en Venado Tuerto

En los 100 metros llanos el rafaelino Julián Calvimonte con 11.29 quedó en la sexta posición, en una prueba ganada por el representante metropolitano Sebastián Onufryjczuk con una marca de 10.98. El santafesino de barrio Guadalupe Oeste Thiago Gabutti culminó quinto en la serie 4 con un registro de 11.93. En los 200, el atleta entrenado por Ariel Volpato, fue tercero en la serie 2 con 24.18. El rafaelino Calvimonte quedó cuarto en la final con 23.75 siendo el ganador el metropolitano Joaquín Chutchurru con 51.31.

En lanzamiento de bala, el santafesino Pedro Colombrara quedó cuarto con 14.01, siendo el ganador Enrique César Guaymás de la provincia de Salta con 15.74, y en disco, ocupó la décima ubicación con una marca de 37.76, siendo Juan Ignacio Acosta de Córdoba con 49.62 el ganado. En la prueba de marcha 5.000 metros, el rafaelino Francisco Fregona fue el ganador con 22.59.74. Además, Valentino Molina de Rosario fue quinto en 1500 con 4.15.70.

El profesor Juan Alberto Scarpín, presidente de la FSA, destacó la importancia de esta categoría en el atletismo federal.

En salto con garrocha, el entrerriano Jean Paul Bernat fue el ganador con 3.70, seguido por el cordobés Fares Quevedo con 3.20 y por el rosarino Gino Menegozzi con 3.10. La cuarta ubicación fue para Thiago Molinatto de San Guillermo con 3 metros. Además, Cristefer Alexander Doro de San Guillermo en 110 metros con vallas fue sexto con 16.01, y en los 400 con vallas fue tercero con una marca de 58.23. En salto en largo, el rosarino Juan Gómez fue quinto con 6.26 +1.4, que ganó el metropolitano Lucas Agustín Blanco con 6.85 +0.5; Ailton Leiva de San Guillermo en bala fue tercero con 61.03.

En lanzamiento de jabalina, la rosarina Mariana Nobile culminó en la duodécima posición con 26.34, mientras que Catalina Montaño de la ciudad de Santa Fe quedó en el puesto 13 con 20.53. Por su parte, en los 2000 metros con obstáculos, Pamela Coronel de San Guillermo con 8.11.17 fue segunda, y Francesca Caligaris Nobile de Rosario fue tercera con 8.16.59. En tanto, la rafaelina Delfina Cordero Bett de Rafaela fue sexta en 100 con vallas con 18.17.

Más resultados del Nacional U18

En largo, la rosarina Charo Medina Lorincz ocupó el puesto once con 4.61 +0.8, y Antonella Veliz de San Guillermo fue 17° con 4.33 +0.0. En garrocha, la Federación Santafesina ocupó el segundo y tercer lugar del podio, en una prueba ganada por la bonaerense Juana Echeverría con una marca de 3.10. La rosarina Federica González se quedó con la medalla de plata por su marca de 3 metros, y el bronce, correspondió para Pía Ileana Cáceres de Suardi con 2.70.

El salto con garrocha fue una de las tantas pruebas desarrolladas en la ciudad de Venado Tuerto.

La santafesina Julia Bayo quedó novena con un salto de 2 metros en salto con garrocha, pero fue quinta en la prueba de salto en alto con 1.45. En el lanzamiento del martillo, Delfina Guzmán de Rosario ocupó la sexta posición con 44.19. En triple, Bianca Gutiérrez de Reconquista quedó once con 9.86, mientras que en lanzamiento de disco, Catalina Montaño de la ciudad de Santa Fe fue octava con 31.98, y Delfina Guzmán de Rosario novena con 29.61. En los 400 con vallas, Delfina Suárez de Rosario fue segunda con 1.07.88 y Paula Escudero de la capital provincial quedó quinta con 1.12.38.

En las pruebas de velocidad, en los 100 metros, la santafesina Jazmín Bock ocupó la quinta posición con 12.27, mientras que en la serie clasificatoria, la entrenada por Chucho Volpato quedó segunda con 12.15. La chubutense Olivia Conesa fue la ganadora con 11.65. En los 200, Jazmín quedó quinta con 25.68, y fue primera en la serie 2 con 25.66. En los 3.000 metros, Cristina Villarreal de Rosario fue segunda con 10.39.26, y Francesca Caligaris Nobile de Rosario quedó novena con 11.49.40.