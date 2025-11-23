Argentinos le ganó a Vélez y está en los cuartos de final del Torneo Clausura

En el estadio José Amalfitani, el ´Bicho´ venció al ´Fortín´ por el doblete de Hernán López Muñoz.

Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Vélez Sarsfield , en condición de visitante, y se clasificó para los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba.

En el partido disputado en el estadio José Amalfitani, el mediocampista Hernán López Muñoz marcó los dos goles del ´Bicho´ a los 13 y 18 minutos del complemento. Además, a los 30 minutos, Agustín Bouzat se fue expulsado por doble amarilla.

Argentinos, a la espera de Boca o Talleres

Con este resultado, el equipo de Nicolás Diez elimina a uno de sus máximos rivales del Torneo Clausura, certamen donde el ´Bicho´ enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba en cuartos de final.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto finaliza el año con sabor a poco ya que, además de quedar eliminado, no clasificó a ninguna copa internacional para el 2026.