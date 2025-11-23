Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Argentinos le ganó a Vélez y está en los cuartos de final del Torneo Clausura

En el estadio José Amalfitani, el ´Bicho´ venció al ´Fortín´ por el doblete de Hernán López Muñoz.

Ovación

Por Ovación

23 de noviembre 2025 · 00:17hs
Argentinos le ganó a Vélez y está en los cuartos de final del Torneo Clausura

Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Vélez Sarsfield, en condición de visitante, y se clasificó para los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba.

Embed

En el partido disputado en el estadio José Amalfitani, el mediocampista Hernán López Muñoz marcó los dos goles del ´Bicho´ a los 13 y 18 minutos del complemento. Además, a los 30 minutos, Agustín Bouzat se fue expulsado por doble amarilla.

Argentinos, a la espera de Boca o Talleres

Con este resultado, el equipo de Nicolás Diez elimina a uno de sus máximos rivales del Torneo Clausura, certamen donde el ´Bicho´ enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba en cuartos de final.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto finaliza el año con sabor a poco ya que, además de quedar eliminado, no clasificó a ninguna copa internacional para el 2026.

Argentinos Vélez Clausura
Noticias relacionadas
golpe a la ilusion: la reserva de union perdio con argentinos y quedo eliminado

Golpe a la ilusión: la reserva de Unión perdió con Argentinos y quedó eliminado

la reserva de union va por un lugar en semifinales: recibe a argentinos en el 15 de abril

La Reserva de Unión va por un lugar en semifinales: recibe a Argentinos en el 15 de Abril

dominguez puso en duda su continuidad en estudiantes: ya me quisieron sacar a mitad de ano

Domínguez puso en duda su continuidad en Estudiantes: "Ya me quisieron sacar a mitad de año"

La Reserva de Unión recibirá a Argentinos el martes 18 a las 20 por los cuartos de final de la Copa Proyección.

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Lo último

Central Córdoba, con mucha polémica, le ganó a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final

Central Córdoba, con mucha polémica, le ganó a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final

Estudiantes de Río Cuarto superó a Madryn en la primera final del Reducido

Estudiantes de Río Cuarto superó a Madryn en la primera final del Reducido

Argentinos venció a Vélez y está en los cuartos de final del Torneo Clausura

Argentinos venció a Vélez y está en los cuartos de final del Torneo Clausura

Último Momento
Central Córdoba, con mucha polémica, le ganó a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final

Central Córdoba, con mucha polémica, le ganó a San Lorenzo y avanzó a cuartos de final

Estudiantes de Río Cuarto superó a Madryn en la primera final del Reducido

Estudiantes de Río Cuarto superó a Madryn en la primera final del Reducido

Argentinos venció a Vélez y está en los cuartos de final del Torneo Clausura

Argentinos venció a Vélez y está en los cuartos de final del Torneo Clausura

España enfrentará al anfitrión Italia en la final de la Copa Davis

España enfrentará al anfitrión Italia en la final de la Copa Davis

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Barracas Central rompe el molde y jugará su primera Sudamericana gracias al título de Lanús

Ovación
¿Fin del misterio? Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

¿Fin del misterio? Madelón solo apostaría por un cambio cantado en Unión

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: Cumplimos el legado de Don Ángel

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Lanús le ganó por penales a Mineiro y se coronó campeón de la Sudamericana

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Unión y Colón (SF), a las semifinales del Torneo Clausura de Primera

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Banco Provincial y Nuevo Horizonte, finalistas del octogonal del ascenso

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"