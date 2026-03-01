Uno Santa Fe | Ovación | Argentinos

Argentinos pretende superar el golpe de la Libertadores contra Barracas Central

Argentinos y Barracas Central jugarán este domingo, desde las 19.15 en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

1 de marzo 2026 · 08:56hs
Argentinos y Barracas Central jugarán este domingo desde las 19.15 en el Estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Tras dos semanas sin actividad por su fallida serie contra Barcelona de Guayaquil, el equipo dirigido por Nico Diez apunta todos sus cañones de nuevo al fútbol argentino.

Todo es dolor en La Paternal: una nueva eliminación por penales privó al Bicho de competencias internacionales en 2026. Dicho golpe, sumado al previamente sufrido ante Midland en Copa Argentina, significó un duro perjuicio económico y deportivo para los Bichos Colorados, quetendrán solamente la posibilidad de pelear una consagración en el torneo local en lo que queda de año.

El panorama es distinto en Olavarría y Luna.Tras dos derrotas consecutivas, el conjunto barraqueño se repuso y dio el golpe al cortarle el invicto a Tigre como local, resultado que le permitió arrimarse a la zona de los playoffs en el grupo B. Tras el rumor desmentido de la salida de su entrenador para dirigir a Boca, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires aspiran a repetir o superar lo conseguido en el pasado Clausura.

Probables formaciones de Argentinos y Barracas Central

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Leandro Fernández. DT: NicolásDiez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Rafael Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Rubén DaríoInsúa.

Hora: 19.15.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Argentinos Barracas Central Apertura
