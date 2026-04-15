Uno Santa Fe | Colón

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Colón publicó un escueto mensaje por el aniversario 119 de Unión, pero el horario elegido no pasó desapercibido: las 4.06, en clara alusión a su histórico título del 4 de junio.

15 de abril 2026 · 07:56hs
Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

En Santa Fe, los clásicos no se juegan solamente dentro de la cancha. También se viven —y se disfrutan— en los detalles. Y esta vez, el protagonista fue Colón, que aprovechó el cumpleaños 119 de Unión para dejar un saludo con un mensaje implícito cargado de picardía.

LEER MÁS: ¿Qué último pedido demora la renovación de Ignacio Lago en Colón?

“El Club Atlético Colón saluda al @clubaunion en su aniversario”, fue el texto publicado en redes sociales. Formal, breve y sin estridencias. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el horario: 4.06 de la madrugada.

Un guiño que no fue casual de Colón hacia Unión

Lejos de ser un detalle menor, el momento elegido para el posteo despertó rápidamente la interpretación de los hinchas. Las 4.06 remiten directamente al 4 de junio, fecha en la que Colón conquistó la Copa de la Liga Profesional 2021, el único título de Primera División en la historia del fútbol santafesino.

Una chicana sutil, pero efectiva. De esas que no necesitan explicación, porque el contexto lo dice todo.

El ida y vuelta de una rivalidad histórica

El gesto no es aislado. En otras ocasiones, Unión también apeló a este tipo de códigos en redes sociales. Una de las más recordadas fue cuando saludó a Colón a las 8.09, en referencia a 1989, el año en que el Tatengue logró el ascenso a Primera División tras imponerse en las finales justamente ante su clásico rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2044311332938276943&partner=&hide_thread=false

Así, el folclore del fútbol se traslada al mundo digital, donde cada detalle cuenta y cada publicación puede esconder un mensaje entre líneas.

El clásico que nunca descansa más allá de la diferencia de categoría

Mientras Unión celebraba sus 119 años con el cariño de su gente, Colón dijo presente a su manera: con un saludo institucional, pero también con una marca registrada del clásico santafesino, donde la ironía y la memoria juegan un papel clave.

LEER MÁS: Colón tiene árbitro definido para visitar a Morón en la fecha 10

Porque en Santa Fe, incluso un simple saludo puede transformarse en una jugada. Y el partido, como siempre, se sigue jugando todo el tiempo.

Colón Unión años
Noticias relacionadas
paredes, el heroe inesperado de colon: todavia no cai de lo que paso

Paredes, el héroe inesperado de Colón: "Todavía no caí de lo que pasó"

apertura a1: alma supero a colon (sj) y es unico puntero

Apertura A1: Alma superó a Colón (SJ) y es único puntero

colon suma bajas sensibles: se confirmaron los desgarros de peinipil y marcioni

Colón suma bajas sensibles: se confirmaron los desgarros de Peinipil y Marcioni

la reserva de colon perdio en santa fe con independiente y no hace pie

La reserva de Colón perdió en Santa Fe con Independiente y no hace pie

Lo último

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Último Momento
Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Una nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instala en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

La lluvia obliga a postergar la actividad de los clubes de Liga Santafesina

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newells

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril ante Newell's

Ovación
El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: Pasión, amor y agradecimiento

José Luis Marzo, a corazón abierto en los 119 años de Unión: "Pasión, amor y agradecimiento"

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos