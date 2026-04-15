Colón saludó a Unión con ironía y encendió la clásica rivalidad santafesina

Colón publicó un escueto mensaje por el aniversario 119 de Unión, pero el horario elegido no pasó desapercibido: las 4.06, en clara alusión a su histórico título del 4 de junio.

En Santa Fe, los clásicos no se juegan solamente dentro de la cancha. También se viven —y se disfrutan— en los detalles. Y esta vez, el protagonista fue Colón , que aprovechó el cumpleaños 119 de Unión para dejar un saludo con un mensaje implícito cargado de picardía.

“El Club Atlético Colón saluda al @clubaunion en su aniversario”, fue el texto publicado en redes sociales. Formal, breve y sin estridencias. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el horario: 4.06 de la madrugada.

Un guiño que no fue casual de Colón hacia Unión

Lejos de ser un detalle menor, el momento elegido para el posteo despertó rápidamente la interpretación de los hinchas. Las 4.06 remiten directamente al 4 de junio, fecha en la que Colón conquistó la Copa de la Liga Profesional 2021, el único título de Primera División en la historia del fútbol santafesino.

Una chicana sutil, pero efectiva. De esas que no necesitan explicación, porque el contexto lo dice todo.

El ida y vuelta de una rivalidad histórica

El gesto no es aislado. En otras ocasiones, Unión también apeló a este tipo de códigos en redes sociales. Una de las más recordadas fue cuando saludó a Colón a las 8.09, en referencia a 1989, el año en que el Tatengue logró el ascenso a Primera División tras imponerse en las finales justamente ante su clásico rival.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/2044311332938276943&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Colón saluda al @clubaunion en su aniversario. — Club Atlético Colón (@ColonOficial) April 15, 2026

Así, el folclore del fútbol se traslada al mundo digital, donde cada detalle cuenta y cada publicación puede esconder un mensaje entre líneas.

El clásico que nunca descansa más allá de la diferencia de categoría

Mientras Unión celebraba sus 119 años con el cariño de su gente, Colón dijo presente a su manera: con un saludo institucional, pero también con una marca registrada del clásico santafesino, donde la ironía y la memoria juegan un papel clave.

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Porque en Santa Fe, incluso un simple saludo puede transformarse en una jugada. Y el partido, como siempre, se sigue jugando todo el tiempo.