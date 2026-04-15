El gran dilema que se le presenta a Leo Madelón en Unión

Leonardo Madelón deberá definir una cuestión clave de posicionamiento, que funcionó en Unión en la derrota ante Estudiantes.

A días del cruce ante Newell’s en el 15 de Abril, hay una pregunta que atraviesa la semana de Unión: ¿Leonardo Madelón sostendrá la sociedad por izquierda que mostró señales positivas en La Plata o volverá a modificar el esquema?

El rendimiento del equipo ante Estudiantes dejó más dudas que certezas en el resultado, pero también encendió una luz en el complemento. Allí, con Mateo Del Blanco proyectándose desde el lateral y Julián Palacios recostado sobre la izquierda, el Tatengue encontró dinámica, profundidad y situaciones de gol que no había tenido en el primer tiempo.

Un cambio que modificó el partido para Unión

El giro táctico fue claro. Palacios dejó la derecha —donde había pasado desapercibido— y, al moverse hacia su perfil natural, comenzó a pesar en el juego. Ganó duelos, encaró y generó asociaciones, potenciando además las subidas de Del Blanco.

Ese tándem fue, probablemente, lo mejor de Unión en toda la noche, aunque la falta de eficacia le impidió capitalizarlo en el marcador.

¿Continuidad o retoque?

Ahora, la decisión está en manos de Madelón. Sostener esa sociedad implicaría darle continuidad a una idea que funcionó, algo que el equipo necesita con urgencia en un torneo donde la irregularidad ha sido una constante.

Pero no es una determinación aislada. Mantener a Del Blanco y Palacios por izquierda obliga a reconfigurar el resto del ataque, especialmente el sector derecho.

Un rompecabezas por la derecha

Si el DT ratifica ese funcionamiento, Brahian Cuello aparece como principal candidato a ocupar la banda derecha. Sin embargo, su presente genera dudas: viene de actuaciones discretas y sin el desequilibrio que supo mostrar.

Las alternativas no terminan de convencer. Augusto Solari y Nicolás Palavecino atraviesan bajos rendimientos, mientras que Misael Aguirre y Santiago Grella aún no lograron asentarse.

Por eso, la decisión no solo pasa por premiar lo que funcionó, sino también por evaluar si el equipo puede sostener un equilibrio general.

Una señal hacia adentro

Más allá de los nombres, lo que defina Madelón será también un mensaje. Apostar por Del Blanco y Palacios podría marcar una intención de construir desde lo positivo, incluso en la derrota. Cambiar nuevamente, en cambio, reflejaría la búsqueda de respuestas más inmediatas.

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Con el partido ante Newell’s en el horizonte, Unión se juega mucho más que tres puntos. En ese contexto, la continuidad —o no— de esa sociedad por izquierda puede terminar siendo un factor determinante.

El entrenador tiene la última palabra. Y en esa decisión, puede empezar a definirse el rumbo futbolístico del equipo en este tramo final del Apertura.