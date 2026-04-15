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Nueva red de cámaras con inteligencia artificial se instalan en la ciudad: cómo funciona el denominado sistema Lince

Es una herramienta central que procesa grandes volúmenes de información provenientes de cámaras públicas y privadas

15 de abril 2026 · 11:30hs
Sistema Lince en Santa Fe

gentileza

Sistema Lince en Santa Fe

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe consolida un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial que permite analizar imágenes en tiempo real, detectar patrones y acelerar la investigación de delitos, en el marco de su política de modernización del Estado.

La iniciativa se apoya en el sistema Lince, una herramienta central que procesa grandes volúmenes de información provenientes de cámaras públicas y privadas.

El sistema permite reconstruir recorridos, identificar personas y vehículos y aportar evidencia clave para las investigaciones judiciales.

sistema lince santa fe
En la última semana se adjudicó la provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva arquitectura de videovigilancia con inteligencia artificial para la ciudad de Santa Fe.

En la última semana se adjudicó la provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva arquitectura de videovigilancia con inteligencia artificial para la ciudad de Santa Fe.

“La modernización no consiste simplemente en llenar las calles de cámaras. La tecnología por sí sola no previene el delito; lo que previene es el proyecto estratégico en seguridad pública que hay detrás y que hoy muestra resultados. Incorporar cámaras sin un sistema de inteligencia artificial que permita analizar rápidamente esa cantidad de video implica un gasto innecesario en almacenamiento que nadie puede procesar”, sostuvo Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

El sistema ya se encuentra operativo en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, donde durante marzo se completó la instalación de cámaras inteligentes integradas a la red de análisis. Según datos oficiales, la herramienta permitió esclarecer 300 hechos en menos de seis meses de funcionamiento.

“Los resultados que estamos viendo con el sistema Lince en Rosario son una prueba de que el enfoque es la eficiencia: pasar de la observación pasiva al análisis inteligente. No estamos comprando solo hardware, sino integrando una arquitectura de inteligencia criminal que permite que el dato se convierta en acción en tiempo real. Ese es el estándar de ‘Territorio 5.0’ que ahora estamos escalando a toda la provincia”, agregó Tabares.

Además, la incorporación de inteligencia artificial optimiza de manera significativa el trabajo de análisis de imágenes. Mientras que antes la revisión de 30 horas de video requería el mismo tiempo de dedicación por parte de un operador —o incluso jornadas completas de varios equipos—, ahora el sistema permite acelerar los procesos y focalizar la búsqueda en eventos relevantes.

La tecnología posibilita identificar personas, vehículos y matrículas, cruzar información en tiempo real y orientar las investigaciones con mayor precisión, lo que mejora la capacidad de respuesta frente al delito.

bastia pullaro poletti
Fabián Bastía, Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Poletti

Fabián Bastía, Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Poletti

Expansión en la ciudad de Santa Fe

En paralelo, el Gobierno Provincial avanza con la expansión del sistema hacia la capital. En la última semana se adjudicó la provisión, instalación y puesta en marcha de una nueva arquitectura de videovigilancia con inteligencia artificial para la ciudad de Santa Fe.

La obra fue adjudicada a la firma NEC Argentina S.A. por un monto superior a los 32 millones de dólares e incluye la incorporación de nuevas cámaras de seguridad, el tendido de fibra óptica, servicios de mantenimiento y la readecuación del Centro de Datos Principal.

El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma interoperable, con integración de datos y herramientas de análisis inteligente, en línea con la estrategia provincial de consolidar un sistema de seguridad basado en tecnología, inteligencia criminal y capacidad de respuesta.

De este modo, la Provincia avanza en la construcción de un sistema de videovigilancia a escala, que combina infraestructura, innovación y operación para fortalecer la prevención y el esclarecimiento del delito.

• LEER MÁS: Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

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