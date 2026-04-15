Fenómeno El Niño en el norte santafesino: el fuerte temporal anticipa meses con lluvias por encima de lo normal

El subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Daniel Basile, alertó que este evento podría ser una “carta de presentación del fenómeno de El Niño". Remarcó además que los ríos bajo ayudan al drenaje del agua

Más de 200 mm de lluvia cayeron en 30 horas en la ciudad de Vera, en el norte de la provincia

La provincia de Santa Fe atraviesa un temporal con lluvias intensas que golpea especialmente al norte y centro provincial, con registros que superan los 200 milímetros en pocas horas . Así lo confirmó Daniel Basile , subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos , en diálogo con el programa Mañana UNO, que conduce Fabián Acosta.

Según explicó el funcionario, los departamentos más afectados son 9 de Julio, Vera y General Obligado, donde las precipitaciones fueron extraordinarias. “Estamos con lluvias promedio arriba de los 200 mm, lo que genera complicaciones en muchas localidades”, indicó.

Entre las zonas más comprometidas mencionó el corredor de la ruta provincial 3, incluyendo localidades como Villa Minetti, Toba, Cañada Ombú, Vera, La Sarita, El Arazá, Reconquista, Avellaneda y Romang, además de sectores de los departamentos San Javier y Garay.

Inundaciones por lluvias y evacuados

Basile aclaró que se trata de una “inundación por lluvia y no por río”, lo que implica que el agua tiende a escurrir más rápido, aunque actualmente lo hace de manera lenta debido al volumen acumulado. “Hay centros de evacuados, pero no con gran cantidad de personas, ya que muchas familias deciden quedarse en sus viviendas para cuidar sus pertenencias”, explicó.

Además, señaló que persisten problemas en barrios bajos donde el agua aún no drena completamente, afectando viviendas con ingreso de agua desde patios y calles.

El subsecretario destacó que las tareas de limpieza de canales, cunetas y sistemas de drenaje realizadas en conjunto entre la provincia y municipios ayudaron a mitigar el impacto.

Sin embargo, fue contundente: “200 mm no lo soporta ninguna ciudad del mundo, por más que tenga buen drenaje. Cuando llueve tanto en poco tiempo, el escurrimiento se ralentiza”. En ese sentido, remarcó que el sistema funcionó dentro de los parámetros esperados, pero la magnitud del fenómeno supera cualquier previsión.

Despliegue del gobierno y asistencia

Actualmente trabajan en el territorio equipos de Protección Civil, Desarrollo Social, Salud y Obras Públicas, en coordinación con intendentes y presidentes comunales.

“El alerta meteorológico se emitió con 48 horas de anticipación y permitió activar protocolos y mantener comunicación constante con las localidades”, indicó Basile.

Tras el evento, el foco estará puesto en la asistencia social, especialmente para familias vulnerables:

Personas que no pudieron trabajar por varios días

Viviendas con daños estructurales

Necesidades alimentarias y materiales

Rutas complicadas y pedido a la población

Uno de los puntos más críticos es el estado de las rutas, especialmente en el norte provincial. Basile advirtió sobre calzadas deterioradas, anegadas y con baja visibilidad, lo que dificulta la circulación. “Si no es necesario, eviten viajar. La combinación de lluvia intensa, rutas en mal estado y poca visibilidad puede generar accidentes”, remarcó.

En paralelo, crece la preocupación por el estado de la ruta nacional 11, donde la Justicia ordenó avanzar con obras urgentes en un tramo clave entre Santa Fe y San Justo.

El factor climático: alerta por el fenómeno de El Niño

Finalmente, el funcionario advirtió que este evento podría ser una “carta de presentación del fenómeno de El Niño”, con pronósticos que anticipan lluvias por encima de lo normal en los próximos meses.

Aunque actualmente los ríos se mantienen bajos y favorecen el drenaje, Basile alertó que una eventual crecida podría agravar el escenario hídrico en la provincia.

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