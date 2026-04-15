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Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

Fernando Márquez, exdelantero de Unión, repasó su vínculo con el club, habló de los ídolos y recordó momentos imborrables.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 09:32hs
Unión en la piel: Cuqui Márquez repasó su historia rojiblanca

En el marco del aniversario 119 de Unión, las voces que marcaron distintas etapas del club siguen apareciendo para darle forma a una historia cargada de pertenencia. Esta vez fue el turno de Fernando “Cuqui” Márquez, quien dialogó con Dial Deportivo (UNO 106.3) y dejó reflexiones profundas sobre lo que significa vestir la camiseta rojiblanca.

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Lejos de colocarse en un lugar de privilegio, el exdelantero fue claro desde el inicio: “Yo no me siento en esa mesa de ídolos, honestamente. Estoy para servir si me necesitan”, soltó con humildad. Sin embargo, no esquivó el debate y se animó a hablar sobre quiénes merecen ese reconocimiento: “Hay jugadores que lograron ascensos o clasificaciones importantes, como a la Sudamericana. Eso también pesa. Pero la idolatría tiene que ver con la conexión con la gente”.

Márquez, y el recuerdo imborrable de un clásico

Al momento de evocar su paso por Unión, Márquez no dudó en elegir una imagen: el clásico santafesino ganado 3-0 en cancha del Tate.

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“Es el recuerdo más fuerte que tengo. Fue hermoso por lo colectivo y también por lo personal, aunque me quedó la espina de no haber hecho un gol en ese partido”, confesó. Aquel encuentro tuvo un condimento especial: fue uno de los primeros con público tras la pandemia, lo que potenció aún más las emociones.

Sus inicios y los que dejaron huella en Unión

El “Cuqui” llegó a Unión a los 17 años, una etapa clave donde comenzó a forjar su camino profesional. En ese recorrido, destacó nombres que fueron fundamentales en su formación: “El Pelado Centurión y Marcelo López fueron claves. También el Vasco Azconzábal, que no fue tan valorado, pero gracias a él muchos chicos tuvieron minutos y el club se benefició mucho”, remarcó.

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En esa línea, resaltó el trabajo formativo que permitió la aparición de jugadores como Juan Nardoni y otros talentos que luego generaron ingresos importantes para la institución.

Una nueva vida, sin alejarse del fútbol

Retirado hace un año del profesionalismo, Márquez sigue vinculado al deporte de manera amateur, mientras encara un nuevo desafío en el ámbito laboral.

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“Estoy jugando en la liga amateur y también arranqué en una inmobiliaria. Tenía las mañanas libres y decidí aprovechar el tiempo”, contó, mostrando una faceta distinta pero con la misma energía de siempre.

Unión, una palabra: sentimiento

Cuando le pidieron que definiera al club en una sola palabra, no dudó: “Sentimiento”. Y lo explicó con una imagen fuerte de su infancia: “Me acuerdo escuchando por radio el descenso contra Chicago en 2002, en la casa de mi abuela. Ese dolor quedó marcado. Después la vida me dio la posibilidad de jugar en Unión y cambiar esa historia”.

En un nuevo aniversario rojiblanco, la voz del “Cuqui” Márquez se suma a tantas otras que reflejan lo mismo: Unión no es solo un club, es una parte esencial de la vida de quienes lo sienten.

Unión Márquez Cuqui
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