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Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

Unión recibe a Ferro en el Malvicino con la urgencia de ganar para sostener la categoría, en una jornada clave que también tendrá acción en Vicente López y Capital Federal.

Ovación

Por Ovación

15 de abril 2026 · 09:21hs
Unión, ante una final por la permanencia en la Liga Nacional

La Liga Nacional entra en su tramo decisivo y en Santa Fe todas las miradas apuntan a un mismo objetivo: la permanencia. Unión afrontará este miércoles un partido determinante cuando reciba a Ferro, en un cruce donde los puntos valen más que nunca para escaparle a la zona roja.

El equipo rojiblanco llega golpeado desde lo anímico y deportivo. Con apenas una victoria en los últimos 13 partidos, se ubica en el 17° puesto con un registro de 12 triunfos y 22 derrotas, apenas por encima de Atenas, rival directo en la lucha por evitar el playout. En ese contexto, el margen de error es mínimo y cada partido empieza a jugarse como una verdadera final.

El rival de Unión

Enfrente estará un Ferro que atraviesa una realidad completamente distinta. El Verdolaga viene de lograr un gran triunfo ante Boca (90-81) en La Bombonerita, resultado que le permitió trepar al séptimo lugar con un balance de 20-14. Con el objetivo de consolidarse de cara a los playoffs, el conjunto de Caballito buscará hacerse fuerte fuera de casa.

El antecedente reciente tampoco favorece al Tatengue: el último duelo, disputado el 3 de diciembre en el Héctor Etchart, fue victoria para Ferro por 98 a 86. En aquel encuentro se destacaron Emiliano Lezcano (27 puntos) y Franco Balbi (24) por el lado santafesino.

Con este panorama, Unión necesita reencontrarse con su mejor versión para dar un paso fundamental hacia la salvación y sostener su lugar en la máxima categoría del básquet argentino.

Platense vs. Regatas Corrientes: objetivos cruzados en la Liga Nacional

En Vicente López, Platense recibirá a Regatas Corrientes desde las 20.30. El Calamar pelea por alejarse de la zona baja y llega tras cortar una racha negativa con un triunfo ante Independiente. Por su parte, el Remero atraviesa un gran momento, con cuatro victorias consecutivas, y apunta a meterse directamente en los cuartos de final. Actualmente ocupa el quinto puesto con récord de 20-13.

Obras vs. Independiente (Oliva): el Tachero quiere sostenerse arriba

Desde las 21.25, Obras Basket será local ante Independiente de Oliva en el Templo del Rock. El conjunto porteño viene de vencer a Instituto y se posiciona cuarto con un sólido registro de 20-13, mientras que los cordobeses, décimos con marca de 19-15, intentan mejorar su ubicación de cara a los cruces de postemporada.

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